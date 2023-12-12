Hekim Eryazğan hakim karşısına çıkıyor: Suçu, doğruları söylemek

ASM’lerdeki aşı tedarik sorunu ile ilgili ilişkin basına demeç verdiği için hakkında dava açılan Urfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Eryazğan, yarın hakim karşısına çıkacak. Eryazğan ‘‘Meslek örgütlerini susturamazsınız” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Urfa’daki aile sağlığı merkezlerinde Hepatit B, çocuk felci ve verem aşılarının tedariğinde sorun yaşandığına dikkat çeken ve hakkında ‘‘yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’’ iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve meslek örgütlerinden men edilmesi istemiyle dava açılan Urfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Eryazğan, gerçekleri dile getirenlerin susturulmak istendiğini belirterek ‘‘Deliller ortadayken halkı yalan beyanla kandırdığımızın söylenmesi hukuksuz ve adaletsiz bir suçlamadır. Bu suçlamaya karşı çıkacağız. Sözlerimizin arkasındayız. Meslek örgütlerini susturamazsınız’’ dedi.

Davanın ilk duruşması yarın saat 09.30’da Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davaya çok sayıda meslek örgütü, sendika ve aile hekimi de gelerek destek olacak. Davanın ardından saat 12.00’de Urfa İl Sağlık Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması yapılacak.

AŞI OLAMAYANLAR VAR

Dava öncesi BirGün’e konuşan Dr. Eryazğan, hukuksuz ve adaletsiz bir durum ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Eryazğan, hazırlanan müfettiş raporu ve iddiannameye dikkat çekerek ‘‘Müfettiş raporunda da açık açık gördük ki müfettişte aşının belli dönemlerde bakanlık tarafından gönderilmediği kendi eliyle yazmış. Ayrıca o dönemde ilçe sağlık müdürlüklerinin ve il sağlık müdürlüklerinin gönderdiği kısa mesajlar ve WhatsApp yazışmalarında aşının olmadığına dair itirafları var. Ayrıca o dönemde aşısını yapamadığımız ve ileri tarihe erteleme zorunda olduğumuz, sistem üzerinde kayıtlarımız var. O dönemde aşı için gidip kapıdan geri dönen ve bir sonraki aylarda ‘gelin’ denilen vatandaşların Twitter’da benim mahkemeyle ilgili haberlerin altına yazdıkları yazılar var. İnsanlar o dönemde aşıyı kendileri bulamadıklarını ifade ediyorlar’’ dedi. Birçok delil olmasına karşın suçlama ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Eryazğan, özetle şunları söyledi: ‘‘Birçok delil varken halen bizim sansür yasasından halkı yalan beyanla kandırdığımız söylenmesi, hukuksuz ve adaletsiz bir suçlama. Bu suçlamaya karşı çıkacağız. Sözlerimizin arkasındayız. Biz o zaman ‘aşı yok’ derken de vatandaşı, halkı, çocukları, bebekleri düşündük. Onların hastalığa yakalanmamasını düşündük. Mahkemede gerçekler ortaya çıkacak. Meslek örgütleri, sendikalar, TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan arkadaşlarımız Urfa’ya akın akın gelecekler. 60’ın üzerinde aile hekimi il dışından gelecek. Doğruları tekrar tüm meslek örgütlerimizle ve hekimlerimizle, aile sağlığı çalışanlarımızla Sağlık Bakanlığına tekrar duyuracağız. Biz kendimizden eminiz. Kimseyi bu şekilde tehdit ederek susturamazlar. Meslek örgütleri her zaman doğruları söylemek ve doğruları yayınlamak zorunda meslek örgütlerini susturamazsınız.’’