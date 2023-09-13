Hak aramak suç

Hakları için iş bırakan, basına demeç veren, sorunları dile getiren sağlık emekçileri baskılarla karşı karşıya. Kimine dava açılırken kimi ise sürgün ediliyor. Sağlık sisteminin çıkmazda olduğunu vurgulayan emekçiler, “Sorunlarla boğuşuyoruz ama hakkımızı arayacağız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı, yaşanan ilaç ve aşı tedarik sorununu dile getiren, "Geçinemiyoruz, sağlıkta şiddete hayır, 5 dakikada bir muayene olmaz" gibi söylemlerde bulunan sağlık emekçileri üzerindeki baskılarını giderek artırıyor. Basına demeç veren, sosyal medyada anlatan ya da basın açıklamalarına katılan sağlıkçılar hakkında ya dava açılıyor, ya da idari ve disiplin cezaları ile karşı karşıya bırakılıyor. Gerçekleri söylemekten geri adım atmayacaklarını vurgulayan sağlıkçılar "Sağlık sistemi çökmüş durumda. Bizlere açılan davalara da karşı davalar açıyoruz. Sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğiz" dedi.

ZORLAMA DAVALAR

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Hepatit B, çocuk felci ve verem aşılarının temininde sorun olmasıyla ilgili verdiği demeç nedeniyle hakkında 1 yıldan 3 yıla varan hapis cezası ve meslek örgütlerinde men edilmesi istenen Urfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUHAED) Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, mücadele edeceğini vurguladı. Davanın ilk duruşmasının 13 Aralık’ta Şarlıurfa 4. Asliye Mahkemesi’nde görüleceğini anımsatan Eryazğan, dava kapsamında hazırlanan müfettiş raporuna ve iddianamaye dikkat çekti. Eryazğan, özetle şunları kaydetti: "Savcının iddianamesinde de müfettiş raporuna atıf yapılarak bir iddianame hazırlanmış. İfademde aşının yapılamadığını, aşılara ulaşılamadığını, erişimde problem olduğunu anlatmıştım. Ancak müfettiş raporuna ‘hiç yapılamıyor’ şeklinde alınmış. Müfettişe ifade veren bir meslektaşım ‘Aşının temini noktasında sıkıntı yaşandığı, OPA (çocuk felci) aşısının hiç olmadığı, Hepatit B aşısının da 12 Aralık itibarıyla geldiğini’ söylemiş. Diğer arkadaş da ‘ASM içerisinde aşı tedariği nedeniyle 12 Hepatit B aşısını erteledim’ demiş. Müfettiş de raporunun sonunda demiş ki ‘Kimse Hacı Yusuf Eryazğan’ı doğrulayamadı’. Buradan şunu anlıyoruz, bu raporu hazırlayan kişi ile savcı bir suç ortaya koyma durumunda kalmış. Yani ortada bir suç yok. Bir suç uydurmuşlar. Konuşmamı engellemek için yapıyorlar. Mücadele edeceğim."

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan

Urfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUHAED) Başkanı

BASKI İLE BU İŞ OLMAZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nun sağlıkçıların sorunlarına dikkat çekmek için 1-2 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde iş bırakma eylemi yapmasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerinin cari giderlerinde kesinti yapmasına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da özetle şunları kaydetti: "Ayın 15’inde maaş yatacak muhtemelen maaş kesintisi de yapılacak. Sağlıkçılar üzerinde ciddi baskı var. Önce aile hekimlerine ceza puanıyla baskı kurulmak istendi, ‘100 ceza puanını geçerseniz sözleşmenizi feshedeceğiz’ denildi. Sonra 200 ceza puanına çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Şimdi de bu tür cezalarla sağlıkçıları yıldırmak istiyorlar. Türkiye’deki sağlık camiası bunları çoktan geçti. Herkes yurtdışına kaçıyor, sağlığın kamusallığı bitti, açlık sınırınızda yaşıyoruz. ‘Sağlıkta şiddete hayır, 5 dakikada bir muayene olmaz, sistem çökmüş’ diyoruz, baskılarla karşı karşıya kalıyoruz. Baskı ile bir şey olmaz."

Dr. Emrah Kırımlı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı

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SAĞLIK EMEKÇİLERİ BASKI VE CEZA KISKACINDA

•Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kapatılan hastanelerin açılması için mücadele eden eski TTB Başkanı ve BirGün yazarı Dr. Bayazıt İlhan’a “basına izinsiz demeç verdiği” gerekçesiyle önce uyarı ardından kınama cezası verdi.

•İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Sağlık-İş Sendikası’nın işyeri temsilcileri Murat Boran ve Hasan Kutluay, yaptıkları basın açıklamasının ardından rektörün kararıyla bir yıllık "geçici görevlendirme" adı altında başka hastanelere sürgün edildi.

•Dersim’de SES üyesi 5 sağlık çalışanı siyasi kadrolaşmaya, baskı, sürgün ve mobbinge tepki göstermek için sendikanın düzenlediği açıklamaya katıldıktan sonra sürgün edildi.

•Denizli İl Sağlık Müdürü, hastalara ait elektronik ortamda kaydedilen kişisel verileri kurum ile paylaşmayan diş hekimi Oğuz Miraç Sönmez’den savunma istedi.

•Diyarbakır Çocuk Hastanesi’nde usulsüzlüklere dair sık sık idareye dilekçe veren ve bunun üzerine "fuzuli dilekçe yazmaktan" ikaz alan sağlıkçı Serdar Büyükdeniz, farklı bir hastaneye sürgün edildi.

•Samandağ Devlet Hastanesi SES İşyeri temsilci Helen Camuz Köksal, deprem bölgesinde çalışmaları nedeniyle baskıya maruz bırakıldı.