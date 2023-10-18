Hekim kadroları boş kaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 65-72 yaş aralığındaki hekimlere kura ile atama yapılacağı belirtildi. TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten ise “Giderlerse gitsin diyorlar, doktorlar da gidiyor” dedi.

Oğulcan AYDIN

Sağlıkta kriz derinleşti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “giderlerse gitsinler” dediği hekimler, sağlıkta şiddet ve özlük haklarındaki kayıplar gerekçesi ile dış göçe başvurmaya devam ediyor. Bu durum sağlıkta yapısal bir kriz ortaya çıkarttı. Hekim kadrolarındaki açıkların ulaştığı nokta sebebiyle 65 ila 72 yaş arasındaki hekimlere yeniden atama kurası çekileceği ifade edildi. Kura sonucunda oluşacak kadrolarla hastanelerdeki hekim açığı giderilmek isteniyor. Sağlık Bakanlığı’ndan kuralara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarında talep toplanacaktır.”

15 HEKİM BAŞVURDU

Bu durumun en büyük nedeni olan yurtdışında eğitim görmek ya da çalışmak için çıkarılan İyi Hal Belgesi’ne Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk 9 ayında 2 bin 285 hekim başvurdu. Sadece eylül ayında her iş günü 15 hekim bu belgeyi talep etti.

ÇÖZÜM YOKSA HEKİM YOK

TBB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten BirGün’e yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir sorunu çözmediğini ve bu sorunlar çözülmeden kadro krizinin bitmeyeceğini ifade etti. Ökten şunları aktardı: “Açtığı kadrolara başvuru olmadığı için hekim açığını kapatmak istiyorlar. Uzun süredir var olan bir sorun ve biz bunu dile getiriyoruz. Bu sorunlardan bir tanesi şiddet. Ekonomik olarak da özlük haklarındaki kayıpların yerine koyulmaması, yüzden fazla hastaya bakmak zorunda kalabiliyor hekimler. Geçen yıl 20 bine bakın kadro açıldı, 6 bin civarı başvuru oldu. En son açılan kadroya da 775 kişi başvurdu. Yan dallarda bu daha kötü yüzde 85 oranında açık var. Bir yandan ‘Giderlerse gitsinler’ diyorsunuz, hekimler de gidiyor. Bu sefer de kamuda çalışacak hekim bulunamıyor. Çözüm bulunmazsa, hekim kalmayacak. Bakanlığın iflas ettiğinin bir göstergesi bu durum. Sistem uzun süre önce çöktü.”

Sağlıkta Dönüşüm Sistemi’nin yürümediğini ifade eden Ökten, “Acısını hekimler ve vatandaş çekiyor. Aylar sonra veriliyordu randevular, şimdi yıllara yayılacak. Bu kadrolar geçen sene de açıldı, 65-72 yaş aralığında 10 hekim başvurdu. Kimse bu çağrıya cevap vermez ve artarak devam eder bu sorun. O yaştan sonra insanlar neden çalışsın ki? Bu yapısal bir sorun evet, ama geçici çözüm de olamaz. Sağlık alanındaki tüm meslek örgütlerini toplayarak yeni bir sağlık sistemi oluşturulmalı” dedi.