Hekimlik yargılanıyor

ASM’lerde yaşanan aşı sorunlarını dile getirdiği için hakkında dava açılan doktor Eryazğan dün ifade verdi. Sağlık meslek örgütleri “İyi hekimlik yargılanıyor” dedi.

Haber Merkezi

Urfa’da aşı tedariğinde sıkıntı yaşandığına dair basına demeç verdiği için hakkında ‘‘yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’’ iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve meslek örgütlerinden men edilmesi istemiyle dava açılan Birlik ve Dayanışma Sendikası Urfa İl Temsilcisi ve Şanlıurfa Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan dün Urfa’da talimatla ifade verdi.

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan

Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün ifade veren Eryazğan, 6 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak. Eryazğan’ın ifade vermesi öncesi çok sayıda meslek örgütü, sendika ve aile hekimi de gelerek destek verdi. İfadenin ardından meslek örgütleri ve sendikalar Urfa İl Sağlık Müdürlüğü önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Eryazğan, BirGün’e yaptığı açıklamada ise ‘‘Esas olan aşı stoğunda yaşanan sorunların giderilmesi ve halkın aşıya kavuşması. Bizim amacımız buydu. Şimdiye kadar doğruları söyledik. Bundan sonra da doğruları söylemeye devam edeceğiz’’ dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük ise “Bir hekim iyi hekimlik yapmak istediği için yargılanıyor. Bir hekimin gerçeği söylemesi mesleğinin gereğidir. Cezalandırılamaz, yargılanamaz’’ diye konuştu.