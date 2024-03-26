Helil Kınay: En önemli projem işsizlik ve yoksullukla mücadele olacak

CHP’nin Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil Kınay, BirGün’e konuştu. Kınay, en önemli projesinin işsizlik ve yoksullukla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Aycan KARADAĞ

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

BirGün olarak Kınay’ın saha çalışmalarını yerinde incelemek için Basın Sitesi Mahallesi’ne gittik. Mahalledeki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Kınay ile bir araya gelerek çalışmalarını konuştuk.

Karabağlar’da heyecanın yüksek olduğunu ifade eden Kınay, “31 Mart'ta Karabağlar, hakkını ve emeğinin karşılığı alacak. Adaylığım açıklandığından beri sokak sokak geziyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Karabağlar'da hangi mahalleye gidersek gidelim, gelir düzeyi ne olursa olsun ilk karşımıza çıkan işsizlik, yoksulluk, güvenlik, okul ve sağlıkla ilgili tesis talebi oluyor. Bu nedenle biz çalışmaları yaparken sosyal belediyecilik anlayışımızla özellikle gençlerin ve kadınların iş olanaklarının arttırmayı hedefliyoruz. Yurttaşlar için güvenli sokaklar oluşturmak istiyoruz. En önemli projem işsizlikle ve yoksullukla mücadele etmek olacak” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Karabağlar'da kentsel dönüşüm çalışmalarına önem verecekleri dile getiren Kınay, “Sağlıklı ve güvenli barınma hakkımızı savunuyoruz. 1 Nisan'dan itibaren belediyede kentsel dönüşüm komisyonu hayata geçireceğiz. Bu komisyonda meslek odaları ve bakanlığa bir çağrı yapacağız. Yerinde ve yurttaşın hakkını veren bir model yaratacağız. Aynı zamanda bilgilendirme ofislerini açacağız. Bugün Karabağlar'da sadece kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerlerde değil, ilçenin bütününde kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor. Hatta İzmir'in bütününde yapmamız gerekiyor. Yeşil alanları, sosyal tesisleri, spor alanları ile beraber aslında kentleri dönüştüreceğimiz bir modeli yapacağız” diye konuştu.

Kınay, “Ulaşımla ilgili Karabağlar’daki trafik sorununu çözmekle ilgili yapacağımız çok hızlı çalışmalar var” dedi ve ekledi: “Yeni alan düzenlemelerimizi yapacağız. Özellikle parklarla ilgili ihtiyaçları, spor alanlarıyla ilgili ihtiyaçları düzenleyeceğiz. İzmir'in en büyük ikinci yeşil kuşağını gerçekleştireceğiz. İlçemize ikinci bir kent meydanı kazandıracağız.”

HAYATA DOKUNAN BİR BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ

Kınay, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Belediye büyüyesinde açacağımız istihdam ofislerimizle, kreşlerle, anaokullarıyla kadınların çalışabileceği, çocuklarını ise belediyenin kreşine bırakabilmeleri sağlayacağız. Yaşlılara, evde bakıma ihtiyaç duyanlara vereceğimiz sağlık destekleriyle, engellilerimizle ilgili yapacağımız çalışmalarla beraber aslında hayata dokunan bir belediyecilik yapacağız. Belediye olarak hiçbir insanımızı yalnız bırakmadığımız, herkese dokunduğumuz, ihtiyacını sağladığımız sosyal belediyeciliği büyüteceğiz. Şu anda devam eden sosyal desteklerimiz, eğitim desteklerimiz ve diğer çalışmalarımıza ilave olarak kooperatif modellerini geliştireceğiz. Kadın yoksulluğunu, gençlerimizin çocuklarımızın yoksulluğunu göz önünde tutan, onlara dokunan, onlara öncelikleyen çalışmalar yapacağız. Karabağlar'da çocuklarımız ve gençlerimiz uyuşturucu batağında. Çocuklarımıza eğitimler, sosyal etkinlikler, kültürel etkinlikler sağlayacağız. Çocuklarımızı tek bırakmayacağız.”