Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Hayao Miyazaki’nin yeni animasyonu Çocuk ve Balıkçıl elbette haftanın önerisi. Studio Ghibli çatısı altında üretilen filmde genç bir çocuk olan Mahito’yu izliyoruz. İkinci Dünya Savaşı’nın fırtınalı perdesi açılırken, Mahito, annesinin trajik ölümünün melankolisinde, Tokyo’nun hareketli kalbinden yeni üvey annesi Natsuko’nun sakin kırsal evine taşınır, Natsuko ilginç bir şekilde çocuğun ölen annesini andırır​. Filmde hikâye, Mahito’nun arkadaşları ve amcasıyla duygusal karşılaşmalar yoluyla yaşadığı psikolojik durumlar etrafında incelikle dönmekte.

Film, sadece Mahito’nun bireysel hikayesini değil, aynı zamanda savaşın ve kişisel kayıpların bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini de inceliyor. Miyazaki, animasyonun sınırlarını zorlayarak, seyircilere hem görsel hem de duygusal bir ziyafet sunuyor. Mahito’nun hikayesi, yaşamın ne anlama geldiği ve insanların birbirleri ile nasıl ilişki kurdukları gibi evrensel temaları tartışan bir macera.

Çocuk ve Balıkçıl gençler ve yetişkinler için duygusal, düşündürücü ve estetik olarak tatmin edici bir film deneyimi sunuyor.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Göremediğimiz Tüm Işıklar,

All the Light We Cannot See (Netflix)

(Fotoğraf: IMDb)

Netflix’in yeni mini dizisi Göremediğimiz Tüm Işıklar, Anthony Doerr’in 2014 tarihli romanının dört bölümlük sınırlı bir dizi uyarlaması. Steven Knight’ın yazdığı hikâye, çoğunlukla 1944 yılında Nazi işgali altındaki Fransız kıyı kasabası St. Malo’da geçiyor ve iki gencin yaşamlarını takip ediyor. Kör Fransız genç kızı Marie-Laure LeBlanc (Aria Mia Loberti), kayıp babası Daniel’i (Mark Ruffalo) bulma umuduyla her gece yasadışı bir radyo şovu yapıyor. Dizinin diğer ana karakteri Werner, işgal altındaki Fransa’da kendi hayatta kalma mücadelesini veren bir Alman askeri. Marie-Laure ve Werner’ın yolları, II. Dünya Savaşı’nın yıkımı içinde kesişiyor. İzleyiciye, savaşın ve kişisel kayıpların bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini gözler önüne seren bir drama, tarih ve savaş temalı bir dizi. Dizi, karakterlerin derinliklerini ve II. Dünya Savaşı’nın insanlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceliyor.. Ancak, bazı olumsuz eleştirilere rağmen, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâye örgüsü ile göz önünde bulundurulması gereken bir dizi.