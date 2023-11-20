Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

David Fincher, “Mank” filminden sonra bir tür filmlerine dönüş yapıyor ve “Se7en” filminin yazarı Andrew Kevin Walker ile yeniden bir araya geliyor. “The Killer” Michael Fassbender’ın başrolde olduğu derin bir felsefi bakış açısına sahip, usul usul ilerleyen ama incelikli bir gerilim filmi. Netflix yapımı olan bu film, Fransız bir grafik romandan uyarlanmış ve yanlış giden bir görevin ardından intikam peşine düşen acımasız ve takıntılı bir kiralık katilin hikâyesini anlatıyor.

Fassbender’ın canlandırdığı Katil’in gerçek bir adı yok; Amerikan TV komedilerinden aldığı sahte kimlikleri var. Fincher, film boyunca kendi sinemasal kontrolünü Katil’in yöntemine bağlı kontrolüyle birlikte kullanıyor, intikam almakta olan katilin hikayesini acele etmeden anlatıyor. Katil, mesleğinin doğası ve günlük hayatı üzerine düşündüğü monologlarında kendi profesyonel felsefesini anlatıyor bize. Yöntemi oldukça basit: detaylara dikkat et, odaklanmış kal, azınlıktan ol, bu dünya vahşilerin dünyası..

The Killer intikam olgusunu bambaşka bir şekilde ele alması, intikamın katilin tüm hayatını onu toplumsal hayata dahil edecek bir işlevi olması açısından da ilginç bir film. Gerilim filmlerini, özellikle katmanlı olanları sevenler ve Fincher hayranları için kaçmaz.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Şahsiyet, 2. Sezon (Gain)

Onur Saylak ve Hakan Günday’ın yarattığı Haluk Bilginer’in Agah Beyoğlu adlı alzeimerlı bir yaşlı katili canlandırdığı gözbebeği dizimiz ikinci sezonunu Gain’de açtı. Elbette ilk sezonu izleyenler kayıtsız kalamayacak haftalık olarak gelecek bölümleri dört gözle bekleyeceklerdir.

Şahsiyet’in ikinci sezonu henüz sadece iki bölümü yayında olsa da oldukça iyi başladı diyebiliriz. Saylak ve Günday Agah Bey’i yeniden sahalara döndürmüş ve bunu da karşısına bir antagonist koyarak yapmış. Zaten başarılı olan kadroda bu kez Kader adlı bir karanlık adamı canlandıran Erdal Özyağcılar da var. Şimdilik görünen o ki bugüne kadar oynadığı rollerden daha farklı bir karakteri canladıran Özyağcılar dizinin Bilginer kadar itici gücü olacak.

İkinci sezon Beyoğlu’nun kızı sayesinden Alzeimerdan kurtularak yeniden katil rolüne bürünmesiyle başlıyor. Onu bunu yapması için zorlayan da Kader’in zamanında Agah’ın öldürdüğü kardeşinin intikamını almak istemesi.

Dizi ilerledikçe zaman zaman eğlenceli, zaman zaman aksiyonlu ve akıl oyunlarıyla dolu ilginç bir kaçıp kovalamaca izleyeceğiz gibi görünüyor. Dizi tarihimizde şimdiden yerini almış Şahsiyet’i öneriyoruz demeye bile gerek yok.