Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Bu hafta dijital çağın labirentlerinde gezinen, gerilim dolu bir hikaye önermek istiyorum. "Dünya'nın Sonundaki Cinayet". Disney'in yeni dizisi gizemli bir cinayetin peşindeki genç bir hacker'ın, Darby Hart'ın (Emma Corrin) yolculuğunu takip ediyor. Darby, kendi yazdığı "The Silver Doe" kitabını tanıtmak için bir kitapçıda düzenlenen edebi bir etkinlikte karşımıza çıkıyor. Burada, internet üzerinden suç çözme konusunda ortağı Bill Farrah (Harris Dickinson) ile birlikte bir seri katili adalete teslim etmelerinin hikayesini anlatıyor. Korku dolu gözlerle, kocaman bir kapüşonun altından bakarken Darby başlangıçta oldukça küçük ve savunmasız görünüyor, ancak hikayesini anlatmaya başladıkça, herkesin dikkatini üzerine çekiyor.

"Dünya'nın Sonundaki Cinayet", Darby ve Bill'in Iowa'nın birgün Elon Musk benzeri bir teknoloji milyarderi Andy Ronson (Clive Owen) tarafından İzlanda'da bir gizli toplantıya davet edilmesi ve burada işlenen bir cinayeti odağına alan bir hikâye.

"A Murder at the End of the World", bir cinayet gizemi, modern bir kapalı oda polisiyesi olarak gayet tatmin edici. Ancak daha önemli yanları da var, dizi aslında bir "kim yaptı"dan çok, teknolojinin hayatımızdaki artan rolü hakkında. Darby gibi kendi kendini yetiştiren hackerların kullandığı ev bilgisayarlarından, Andy'nin kompleksine yerleştirdiği geleceğin A.I. teknolojisine kadar, teknolojinin varlığı sürekli olarak hissediliyor. Aslında, katil insanların dijital bağımlılıklarını kullanarak, kamera sistemlerine, tıbbi cihazlara ve güvenlik ekipmanlarına sızıyor - makinelerimize en önemli işlemlerimizi devrettiğimizde ne kadar savunmasız hale gelebileceğimizi gösteriyor.

"Dünya'nın Sonundaki Cinayet" karanlık bir zeka ile donatılmış olsa da hiçbir zaman tamamen kötümser değil. Gizemli, eleştirel ve tempolu. Önerilir.

HAFTANIN ÖNERİSİ

Ayna, Ayna, Belmin Söylemez, (MUBI)

MUBI'de izleyebileceğiniz, Belmin Söylemez'in "Ayna Ayna" filmi, Türk sinemasının son dönemlerinde öne çıkan, bol ödüllü bir yapım. Film çeşitli festivallerde önemli ödüllere layık görüldü. İstanbul Film Festivali 2023'te En İyi Yönetmen Ödülü'nü ve Antalya Altın Portakal Film Festivali 2022'de Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Yine 2. İstanbul Film Festivali'nde filmin başrol oyuncuları Laçin Ceylan, Manolya Maya ve Şenay Aydın, festivalde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde ödülü paylaştılar.

Aylin, Frida ve Lale adlı üç kadının İstanbul'da kesişen yaşamlarını ve bu büyük şehirdeki bağımsızlık mücadelelerini anlatan Ayna Ayna her biri farklı geçmişlere ve hayat hikâyelerine sahip olan bu karakterlerin toplumun ve patriyarkanın baskılarına rağmen hayallerinin peşinden gitmeye çalışmasına odaklanıyor. Belmin Söylemez, filmi gerçek hikâyelerden esinlenerek yaratmış ve bu süreçte "Şimdiki Zaman" isimli önceki filminin oyuncu seçmelerinden ilham almış.

Ayna Ayna'nın önemi gerçekten de bir dayanışma filmi olarak da öne çıkması. Filmdeki üç kadın karakterin birbirlerine usulca tutunarak ve yan yana durmayı seçerek oluşturdukları dayanışma, perdede oyunculukların da başarısıyla güçlü bir şekilde hissediliyor.

Belmin Söylemez kesinlikle son dönemde büyük ehirle ilgilenen, şehri filmin bir parçası haline getiren yönetmenlerin başında geliyor. Filmde şehrin dinamik yapısını ve sürekli değişimini, karakterlerin ruh halleri ve deneyimleriyle paralel olarak izliyoruz.

Ayna Ayna yavaş tempolu, sakin tonuyla baskı altındaki kadınların günlük mücadelesine odaklanırken. ortaya modern Türkiye sinemasının güçlü ve etkileyici örneklerinden biri çıkıyor. Kaçırmayın.