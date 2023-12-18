Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Bu hafta elbette Demirkubuz ve son filmi “Hayat”ın haftası. Usta yönetmen uzun bir sessizliğin ardından sinema dünyasına geri dönüş yaptığı “Hayat” adlı filmiyle seyircileri etkileyici bir hikâyenin içine çekiyor. Bu film, Demirkubuz’un önceki başyapıtlarına selam çakarken, toplumsal baskıların gölgesinde büyümeye çalışan genç bir kadın olan Hicran’ın unutulmaz yolculuğuna odaklanıyoruz.

Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran gibi isimlerin başrolde yer aldığı bu yapımda, yönetmenden bekleneceği gibi, karakterlerin zengin iç dünyaları ve karmaşık ilişkileri ustalıkla işleniyor. Hicran’ın istemediği bir evliliğe sürüklenme hikayesi, aile baskısı ve toplumsal normlarla sert bir çatışma içinde sunuluyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın son filmine de imza atmış olan görüntü yönetmenleri Kürşat Üresin ve Cevahir Şahin’in işleri gayet başarılı, bazı kurgusal tercihler, hızlı geçişler ve zamanlama hataları zaman zaman sorunlu ama oyuncu kadrosu aksine son derece iyi iş çıkarmış. Miray Daner’in sessiz ama büyük oyunu, Burak Dakak’ın güçlü performansı ve Cem Davran’ın etkileyici rolü, “Hayat”ı izlemeye değer kılıyor. Özellikle Miray Daner ve Cem Davran’ın sahneleri, filmin en derin ve dokunaklı yanı denebilir.

Demirkubuz hayranları muhtemelen “Hayat”ı beğeneceklerdir. Bu kadar yıl sonra temkinli bir şekilde salon yolu tutanlar ve eleştirel bakışlılar filmde sorunlar bulabilirler ama son tahlilde Hayat belli bir düzeyin üstünde.

“Hayat,” insanın iç dünyasının karmaşıklığını ve toplumsal normların baskısını ele alırken, umutsuzluktan biraz olsun aydınlığa doğru bir adım atmaya cesaret ettiğimiz bir yolculuğa davet ediyor. Bu açıdan düşündürücü bir filmle karşı karşıyayız. Aynı zamanda da yönetmenin sineması hakkında düşünmeden sinemadan çıkamayacaksınız. Yönetmenle, filmleriyle olan ilişkiniz ne olursa olsun kaçmaz diyorum.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Surrounded (Prime Video)

Bu hafta Prime’da kayıtsız kalınamayacak ilginç bir iş önermek istiyorum. “Surrounded”, 2023 yapımı bir Amerikan Western drama filmi, Anthony Mandler tarafından yönetilmiş ve Letitia Wright, Jamie Bell, Michael K. Williams, Jeffrey Donovan, Brett Gelman gibi isimler oynamış. Film, Amerikan İç Savaşı’ndan beş yıl sonrasını konu alıyor ve özgürleştirilmiş kadın (eski bir köle) Moses “Mo” Washington’un batıya, var olduğunu iddia ettiği bir altın madenine yolculuğunu anlatıyor. Mo, erkek kılığına girerek tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor; ancak sahne arabası hırsızlar tarafından pusuya düşürülünce, efsanevi haydut Tommy Walsh’u esir alıyor. Filmde, Mo ve diğer sağ kalan yolcuların yardım arama sürecindeki mücadeleleri dramatik bir şekilde işleniyor.

Surrounded, Western türüne yeni bir soluk getiriyor ve güçlü kadın karakteri ile dikkat çekiyor. Sun Valley Film Festivali’nde gösterildikten sonra dijital olarak yayınlanan film, izleyicilerden ve eleştirmenlerden de gayet olumlu tepkiler almıştı. Şimdi karşımızda, göz atmaya değer.