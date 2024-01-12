Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Haftanın önerisi Ayşe Polat’ın bu yıl yurt içi ve dışında ödüllere doymayan, güçlü sineması ve politik argümanlarıyla öne çıkan filmi Kör Noktada.

"Kör Noktada"nın hikâyesi, yurtdışından gelen bir çekim ekibinin, oğlu gözaltında kaybedilen yaşlı bir kadınla olan konuşmasıyla başlıyor. Filmin her sahnesi, farklı bakış açılarından sunuluyor, bu da hikâyenin detaylarını derinleştiriyor ve gerilimi artırıyor​.

Yönetmen Ayşe Polat’ın, filmin anlatısını kendi kökleri üzerine kurması, filmi daha da etkileyici kılmış. Film, Cumartesi Anneleri’nden ilham alarak, JITEM tarafından kaçırılan Baran’ın annesinin hikâyesiyle başlıyor ve bu dramatik öykü, filmde güçlü bir yer tutuyor​. Üç bölümden oluşan film her bölüm/bakış açısında gerçeği farklı bir şekilde yorumlayan bir yapıya sahip.

Filmin özellikle kurgusu ve oyunculuk performansları etkileyici. Kör Noktada, gerilim, dram, tarih ve politik unsurlarıyla dikkat çeken bir iş.

Sonuç olarak Kör Noktada geçen yılın en iyi filmlerinden biri, kaçırmayın.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

The Curse, Nathan Fielder ve Benny Safdie (BluTV)

Bu haftaki önerimiz, yönetmenler Nathan Fielder ve Benny Safdie’nin yaratıcılıklarını birleştirdiği, Emma Stone’un başrolde etkileyici bir iş çıkardığı olduğu televizyon dizisi "The Curse". Blutv’de başlayan dizi, Fielder ve Safdie’nin kara mizah ve satirik ögelerle bezeli benzersiz bir dünya yaratma yeteneklerini sergiliyor. Dizi, çocuk sahibi olmaya çalışan, hayatı filme alınan yeni evli bir çiftin başlarına gelen lanetle olan mücadelesini eğlenceli bir dille ele alıyor.

"The Curse", geniş bir tematik yelpazeye sahip: gentrifikasyon, ırkçılık, sınıf çatışması, karmaşık evlilik ve arkadaşlık dinamikleri, karmaşık ebeveyn-çocuk ilişkileri bu temalar arasında yer alıyor. Dizi, bu zorlu konuları dengeli bir şekilde işlemeye çalışıyor ve bölümler boyunca bu temaların üzerine eğiliyor. Sıradanlıktan uzak, zekice kurgulanmış ve mükemmel oyunculuklarla süslenmiş, yılın en özgün işlerinden, kesinlikle önerebileceğimiz bir yapım.

Kaçırmayın.