Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Finlandiya sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Aki Kaurismäki’nin “Fallen Leaves” adlı filmi MUBI’de görülebilir.

Yılın en iyi filmlerinden “Fallen Leaves” modern Helsinki’de geçiyor ve yalnız iki karakterin hikâyesini anlatıyor. Ansa, bir süpermarkette çalışan ve yalnız yaşayan bir kadın. Bir gece, tesadüfen yalnız ve alkolik bir işçi olan Holappa ile tanışıyor. Kaurismäki bu iki karakterin tüm zorluklara ve yanlış anlaşılmalarına rağmen bir ilişki kurma çabalarını izliyor. Karakterlerin günlük yaşamlarındaki zorluklar ve insan ilişkilerinin mümkünlüğü üzerine odaklanan bir romantik komedi olarak tanımlanabilir belki de. Kaurismäki’nin tipik tarzı, bu basit hikâyeyi, sıra dışı bir görsel ve duygusal derinlikle sunuyor. “Fallen Leaves”, karakterlerin iç dünyasını, az ama öz diyaloglar ve etkileyici görsel anlatımlarla izleyiciye aktarıyor. Bu yöntem zaten Kaurismäki’nin sinemasının en belirgin özelliklerinden biri. Soğuk ve kasvetli Finlandiya manzaraları karakterlerin içsel yalnızlığını ve umutsuzluğunu yansıtırken umudun ve insanlık durumunun güzelliklerinin de altı çiziliyor ki bu filmin kontratını oluşturuyor.

Film, uluslararası alanda büyük beğeni topladı ve birçok ödüle aday gösterildi. Cannes Film Festivali’nde Palme d’Or için yarıştı ve Jüri Ödülü’nü kazandı. Oscar’da da yarışması muhtemel. Sinemalarda kaçırdıysanız, dijitale gelmişken kaçırmayın!

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Kübra, Taylan Kardeşler (Netflix)

Taylan Kardeşler’in yeni dizisi Kübra tartışmaya açık ilginç bir iş. Kübra daha önce Sıcak Kafa adlı romanı da diziye dönüşmüş olan eski “afili filinta” Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlama. Dizide askerdeyken bir karakol baskınında hayatta kalmış tek kişi olan ve ardından daha maneviyata dönmüş olan Gökhan adlı tornacı bir kenar mahalle gencinin hikâyesini izliyoruz. İstanbul’un varoş mahallelerinden birindeyiz. Gökhan bir yandan nişanlanmak üzere olduğu kız arkadaşıyla görüşürken bir yandan mahalle arkadaşlarıyla halı saha maçı yapıyor diğer yandan da işine gücüne bakıyor. Hikâye bir gün telefonuna SoulMate (ruh-eşi) adlı bir uygulamadan Kübra adlı tanımadığı birinin attığı dini içerikli mesajlarla başlıyor aslında. Kimdir bu Kübra, neden Gökhan’a dinsel içerikli mesajlar atmakta ve daha da önemlisi bir çok şeyi nereden bilmektedir?

Dizi son bölüme kadar Kübra’nın kimliğini saklıyor, uhrevi bir güç mü yoksa işin içinde başka bir şey mi var finale kadar öğrenemiyoruz. Ve final de gayet tatmin edici. Dizi günümüze dair spoiler veremeyeceğimiz çok önemli bir meseleyi de konu ediyor. Zaman zaman temposu düşse de sürükleyici atmosferi, merak uyandırıcılığı ve günümüzün gündemde olan meselelerine yaklaşımıyla Kübra dikkate değer bir iş. Önerilir.