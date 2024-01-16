Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Cendere Sanat Müzesi, bahçesinde yer alan 395 yaşındaki ulu çınarın bilgeliğinden ve kentsel müştereklerden ilham alan “Ağaçlar Konuşunca” sergisini 21 Nisan tarihine kadar sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, dünyalı bir varlık olmanın temelinde birbiriyle dayanışmanın da yer aldığını ve bu dayanışmanın ise hiçbir zaman sadece insanlar arasındaki ilişkilerle sınırlı kalamayacağını iddia ediyor.

- SİNEMA

Öğretmen Carla Nowak, öğrencilerinden birinin hırsızlık yaptığından şüphelenilmesi üzerine olaya müdahale etmeye karar verir. İdealleri ve okul sistemi arasında kalan Nowak'ın eylemlerinin sonuçları onu yıkmakla tehdit eder. İlker Çatak’ın 4. uzun metraj filmi olan Öğretmenler Odası / The Teacher’s Lounge, Almanyanın Oskar aday adayı olarak seçilmiştir. Filmi 17 Ocak Çarşamba saat 21.15’te CKM Sineması’nda izleyebilirsiniz.

- DANS

Demet Tekin'in sanat yönetmenliğini üstlendiği Labranza, “Bir Yolculuk Hikâyesi” adlı gösterisiyle seyircisiyle buluşuyor. Labranza Dans Akademisi’nin profesyonel ekibi tarafından sahnelenen aşkı, acıyı, ıstırabı, tutkuyu isyanla anlatan Flemenko dansı ile coşkusu her dakika artan müziğe doyamayacağınız harika bir gece sizleri bekliyor. Dans gösterisi 18 Ocak Perşembe saat 20.30’da Trump Sahne’de.

- KONSER

• Peru kökenli İspanya doğumlu keman sanatçısı Leticia Moreno, CRR Senfoni Orkestrası ile beraber “Sezon Açılış Konseri”nde İstanbullu müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Murat Cem Orhan’ın yöneteceği orkestra Wagner, Lalo ve Dvorak’tan senfonik parçalar seslendirecek. “Doğaya Övgü” başlığı taşıyan konser, 20 Ocak Cumartesi saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

• Canlı Kodlama ile ses ve görüntünün bir arada olduğu “Algorave İstanbul” etkinliği 19 Ocak Cuma akşamı Alan Kadıköy’de. Algorave, 21. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir tür canlı elektronik müzik ve performans biçimidir. “Algorave” terimi, algoritmaların müziğin gerçek zamanlı olarak yaratılması ve manipülasyonunda merkezî rolünü vurgulamaktadır. Algorave etkinlikleri genellikle müzisyenlerin ve sanatçıların ses ve görüntü oluşturmak için sahnede kod yazdığı veya değiştirdiği canlı kodlamayı içermektedir. İdil Acim, Katran w/Zaza, Baramuk w/Uzak, Kerem Altaylar ve RAW’ın yer alacağı bu ilginç konser saat 21.15’te.