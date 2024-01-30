Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Bu haftaki film önerimiz, Nicolas Cage’in son zamanlardaki en unutulmaz performansını sergilediği: “Domuz/Pig”.

Pig Nicolas Cage’in başrolünde olduğu, Michael Sarnoski’nin yönettiği bir dram filmi. Film, Oregon ormanlarında inzivaya çekilmiş eski bir şef olan Rob’un, trüf avı yapmakta kullandığı domuzunun kaçırılmasıyla başlıyor. Rob, domuzunu geri almak için Portland’a giden tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor ve bu yolculuk esnasında geçmişiyle yüzleşip ve eski bir tanıdık olan Amir ile karşılaşıyor. Film, izleyiciye şiddet dolu bir intikam hikâyesi yerine, kayıp, sevgi ve yas üzerine derin bir meditasyon sunmasıyla değerli.

Filmin çarpıcı yanlarından biri, Rob’un geçmişiyle ve eski tanıdığı Amir ile yeniden yüzleştiği kısımlar. Alex Wolff tarafından canlandırılan Amir, Cage’in karakteri Rob ile birlikte filmin ikinci ana karakteri. Rob ve Amir’in ilişkisi, film boyunca önemli bir odak noktası haline geliyor ve bu hikâye aksı iki farklı dünyadan gelen insanların birbirlerini anlamalarını ve desteklemelerini başarıyla işliyor.

Nicolas Cage’in (belki kariyerinin en iyi) performansı, karakterin iç dünyasını ustalıkla yansıtırken filmin etkileyici sinematografisi, güçlü senaryosu ve karakter derinliği buna eşlik ediyor. Nicolas Cage’in incelikli oyunculuğu ve hikayenin beklenmedik gelişimiyle, bu film haftanızı renklendirecek farklı bir deneyim vaat eden bir film karşımızdaki. Sinemalarda kaçırdıysanız bu hafta için mükemmel bir seçim olabilir.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Expats, Lulu Wang (BluTv)

Bu hafta sizlere keyifle izleyeceğiniz ve düşündürücü bir deneyim sunacak yeni bir mini dizi öneriyoruz: “Expats.” Dizi, yönetmen Lulu Wang’in imzasını taşıyor ve Hong Kong’da yaşayan varlıklı expatların dünyasına dokunuyor. Kayıp, kadınlık ve kültürel çatışmaların işlendiği altı bölümden oluşan bu yapımın başrollerinde Nicole Kidman, Sarayu Blue ve Ji-young Yoo gibi yetenekli oyuncular yer alıyor.

Hikâye, 2014 yılında Hong Kong’da yaşayan varlıklı expatların küçük bir topluluğunda geçiyor (kaynak materyal ise Yasmin Y.K. Lee’nin 2016 tarihli omanı “Expatriates”) ve bir aile trajedisinin etkisi ve hayatları en çok değişen üç kadını merkeze alıyor. Dizi, kayıp, kadınlık ve kültürel çatışmaların kesişimindeki güçlü bir hikâyeyi anlatırken yönetmen Wang, kültürel ayrıntılara özel bir hassasiyetle yaklaşıyor ve izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Şehirdeki zenginliği ve ev işçilerinin dünyasını ustalıkla işleyen “Expats,” zor bir hikâyeyi sürükleyici bir şekilde aktarıyor.

Lulu Wang’in kişisel deneyimlerinden esinlenerek hazırladığı ilk filmi “The Farewell” ile benzer temaları işleyen “Expats” acı, kadınlık ve yabancılık temalarının kesişiminde duruyor ve evden uzakta kayıp hissetmenin ne anlama geldiğini sorguluyor. Şans vermeye değer.