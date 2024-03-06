Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Jonathan Glazer’ın “İlgi Alanı” filmi, insanlığın belki de en karanlık döneminde, Auschwitz’in yanı başında yaşayan Rudolf Höss ve eşi Hedwig’in hayatına odaklanan bir başyapıt. Burada yönetmen bir olayı günümüze taşırken seyirciyi, suç ortaklığının sınırlarını ve suskunluğun bedelini sorgulamaya davet ediyor.

Film, Höss ailesinin, soykırımın hemen yanı başında normal bir hayat sürmeye çalışmalarını anlatıyor. Evlerinde kutlanan doğum günleri ve sosyal toplantılar ile kamptaki ölüm arasındaki tezat, insanın kötülükle olan yakın ilişkisini ve bu durumu kabullenme kolaylığını gösteriyor. Glazer, ayrıntılara verdiği önemle, sıradan eşyaların ve günlük ritüellerin altında yatan karanlığı ortaya çıkarıyor.

“İlgi Alanı” filmi, seyircilere, tarih karşısında suskun kalmamanın ve kötülüğün sıradanlaşmasına karşı direnmenin önemini hatırlatıyor. Beş Oscar adaylığı ile, sanatsal başarısını görünür kılan “İlgi Alanı” sadece bir Holocaust filmi değil, aynı zamanda insanlık durumuna dair unutulmaz bir uyarı olarak öne çıkıyor. Spielberg’in şu ana kadarki en iyi Holocaust filmi dediği İlgi Alanı’nı kaçırmayın.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Kuvvetli Bir Alkış, Berkun Oya (Netflix)

(Fotoğraf: Netflix)

Ve Berkun Oya yeni bir hikâyeyle karışımızda. Yazdığı ve yönettiği "Kuvvetli Bir Alkış" dizisi Netflix’te yayında. Oya’nın daha önce çektiği "Bir Başkadır" ve "Cici" gibi işler bildiğiniz gibi olay yaratmış çok konuşulmuştu. "Kuvvetli Bir Alkış" da buna elbette aday.

Fatih Artman ve Aslıhan Gürbüz’ün başrollerde olduğu, konuk oyuncusu bol, rejisi kuvvetli dizi kronolojik olarak bir yaşam hikâyesini anlatıyor. Doğumdan başlayıp ilerliyoruz.

Gayet absürt ve dahi sürrealist bir anlatımı olan hayatta var olmayı deneyip sonunda regresyon yaşamakla çözümlenebilen, çok Freudyen bir hikâye. Komik ve trajik, felsefi ama hafif...

"Kuvvetli Bir Alkış" var olmak dediğimiz şeyin içinde yaşadığımız dünya ve ülkede geçilmesi gereken tüm prolematik aşamalarınn üzerinden geçen bir hikâye. Oya, her seferinde kendine benzeyen ama yenilikçi işler yapmayı başarıyor. Kolayca izleyecek ama tekrar dönmek isteyeceksiniz. Haftanın en iyilerinden.