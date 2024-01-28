Hem saldırdı hem şikâyetçi oldu

Isparta’da düğün konvoyunun önünü kesmesi üzerine 13 yaşındaki Y.E.A. düğün sahipleri tarafından darp edildi. Düğün sahibi olan savcının şikâyeti sonrasında dava açılarak çocuğun ailesinden para istendiği öğrenildi.

Berkay SAĞOL

Isparta’da 30 Nisan 2023’te arkadaşlarıyla beraber düğün konvoyunun önünü kesen 13 yaşındaki Y.E.A. damat İ.Ç. tarafından darbedildi. Gelin arabasında hasar meydana geldiği gerekçesiyle çocuğa ve ailesine damadın abisi Savcı Y.Ç. tarafından tazminat davası açılarak icra takibi başlatıldı. Y.E.A’nın ailesinin itirazı sonucunda Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından icra takibi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İcraya edilen itirazın iptali davası ise 18 Nisan’da Muğla Aile Mahkemesi’nde görülecek.

Y.E.A.’nın ailesinin iddiasına göre, gelin arabası üstüne sürülen Y.E.A. korku ve panikle bir plastik parçasını konvoyun geçeceği istikamete fırlattı ve bu parça gelin arabasına isabet ederek araçta zarara neden oldu.

Muğla Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, konvoyun dönüşünü aynı yol üzerinde beklediği ve şoförünün aracı çocukların üzerine sürdüğü belirtildi. Y.E.A.’nın koşarak kaçıp bir evin bahçesine saklandığı, damat İ.Ç.’nin, Y.E.A.’yı saklandığı yerde bulduğu ve yere fırlattığı belirtildi. Y.E.A.’nın ise gelin aracı dışındaki başka bir araca götürüldüğü ve araçta hakaret, cebir, şiddet, zorla alıkoyulma ve eziyete maruz kaldığı iddia edildi.

Muğla’da Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüten Y.Ç.’nin şikâyeti üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 29 Mayıs 2023’te kovuşturmaya yer yok kararı verildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından 17 Mayıs’ta Y.E.A. için verilen bilirkişi raporunda, “Mala zarar verme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğu” belirtildi.

Davacı olan Cumhuriyet Savcısı Y.Ç., polis tutanağına göre arabayı kullanıyordu. Y.Ç.’nin buna karşın soruşturmada talimat savcısı olarak görev yaptığı ve İ.Ç.’nin ifadesini Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği de öğrenildi.

İCRA DAVASI AÇILDI

Dilekçede olay sonrasında Y.E.A.’nın ailesinin bir polis memuru tarafından arandığı ve Savcı Y.Ç.’nin aracın camının kırılmasına karşılık kişisel iban bilgisini göndererek aileden 8 bin TL para istediği öne sürüldü. Y.Ç.’nin başvurusu üzerine 19 Ekim 2023 tarihinde Muğla 1. İcra Dairesi tarafından toplamda 8 bin 339 TL tutarında icra takibi başlatıldı. Çocuğun ailesinin bu karara itiraz etmesinin ardından icra takibi durduruldu.

Kendilerine dava açılan Y.E.A’nın ailesi ve avukatı karara usul ve esas yönünden itiraz etti. Aile davanın reddedilmesini, haksız ve kötü niyetle ilamsız takipte bulunan davacı aleyhine takip tutarının yüzde 20’sinden az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesini ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etti.