Hem sendikayı hem hakkımızı istiyoruz

Rana GÜREZ

Urfa’da Özak Tekstil işçilerinin Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’e geçmeleri sonucu bir kişinin işten atılmasının ardından başlayan direnişin üzerinden 37 gün geçti. Sendikal haklarını elde etmek ve insanca koşullarda çalışmak talebiyle Organize Sanayi Bölgesi’nin girişinde eylemde olan işçiler, yeni yılın ilk günlerini de direnerek geçiriyor.

Eninde sonunda haklarını alacaklarını söyleyen işçiler, patron ve jandarma baskısına karşı mücadele ediyor. İşçiler, şöyle konuştu: “Bu direniş başladığından beri ‘sizi tazminatsız göndeririz, siz suç işliyorsunuz’ diyorlardı. Şimdiyse ‘Gelin size tazminat verelim’ diye çağırıyorlar.” Tazminatını alan arkadaşlarının dahi kendilerine destek vermeye geldiğini ifade eden işçiler, şunları söyledi: “Onlarla da birlik güç kuvvet doğdu. Umuyoruz ki çok yakın zamanda mücadelemiz sona erecek. Buna yürekten inanıyoruz. Sonuna kadar davamızın arkasındayız.”