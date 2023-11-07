Hematoloji hızla kan kaybediyor

İş yükü ve ekonomik kaygılar hematolojiye ilgiyi düşürdü. 118 erişkin hematoloji kadrosunun 25’ine, 78 pediatrik hematoloji kadrosunun ise 5’ine başvuru yapıldı.

Sibel BAHÇETEPE

Ülkede 700’e yakın hematoloji uzmanı bulunuyor. Türk Hematoloji Derneği (THD) verilerine göre, 2018’den bu yana hematolog sayısında giderek bir düşüş yaşanıyor.

THD Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, ülkede hematolojinin (kan bilimi) hızla kan kaybettiğini vurgulayarak ‘‘En son yan dal uzmanlık sınavına erişkin hematoloji açısından 118 kadronun ancak 25’ine başvuru oldu. Pediatrik hematolojide de 78 kadrodan 5 başvuru oldu. Önümüzdeki 10 yılda ilgi azlığı devam ederse sayı ciddi şekilde düşecek’’ dedi. Ar, sayının giderek azalmasının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek “Daha az sayıda iç hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı hematoloji yan dalına ilgi gösteriyor’’ uyarısında bulundu.

ÖNLEM ALINMALI

Düşüş nedenlerine ilişkin THD ve Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Komisyonu (HEM-TUYEK) öncülüğünde anket düzenlediklerini anımsatan Ar, özetle şunları kaydetti: ‘Ankete göre, iç hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin yüzde 85’i herhangi bir yan dal eğitimine girmek isterken, iç hastalıkları uzmanlarında bu oranın yüzde 63 seviyelerine düştüğü görüldü. Uzmanların yüzde 17’si yan dal eğitimi için hematolojiyi tercih ederken, bu oran iç hastalıkları asistanları arasında yüzde 10,5 seviyelerine inmekte. Hematolojinin neden tercih edilmediği sorulduğunda, en sık sebebin yüzde 72 oranla yoğun iş yükü ve yine yüzde 70 oranla daha ağır, tedavisi güç olan hastaların olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu yıl yan dal uzmanlık sınavında açılan 118 erişkin hematoloji yan dal kadrosunun yalnızca 25’i doldu. Bu konuda şimdiden çalışmalar yapılmalı durumun çözümü yönünde yetkili kurumlar adım atmalıdır. Aksi takdirde dünya çapında değeri olan Türk kan bilimi kan kaybetmeye mahkûmdur.’’

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‘MESLEK DAHA ÇEKİCİ HALE GETİRİLMELİ’

THD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özgür Mehtap ise hematoloji yan dal başvurularında gözlenen ciddi düşüşün nedenlerinin araştırıldığını kaydederek, ‘‘En büyük sebebi iş yükü. Nüfusa oranla hematolog sayısı az. 2.’si hastalarımızın ağır komplike hastalar olması bu da iş yükünü kapsıyor. Üçüncüsü ise kazanç. Çözümler üretilmeli. Bilimsel danışma kurulları oluşturulup, mesleğin nasıl çekici hale getirileceği yönünde çalıştayla oluşturulabilir’’ dedi.