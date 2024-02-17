Her alanda eşitliği savunuyoruz

Haber Merkezi

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), ‘Yerel Seçimde Eşit Temsil’ sloganı ile imza kampanyası başlattı.

KADER tarafından yapılan açıklamada “Seçimlere bir ay kadar bir zaman kalmışken partilerin açıkladığı adaylara baktığımızda neredeyse hiç kadın olmadığını görüyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada şu ana kadar 4000 imza toplandığı aktarılırken ülkedeki mevcut kadın başkanlarının ve adayların azlığının endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada öne çıkanlar şöyle:

KAMPANYAYA ÇAĞRI

“Türkiye’de, kadınlara 1930 yılında, önce belediye seçimlerine katılma, ardından köy muhtarlığına seçilme ve ihtiyar meclislerine üye olma hakkı tanındı. Ardından 5 Aralık 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkının da tanınmasıyla Türkiye, kadınlara seçme seçilme hakkı konusunda Avrupa’ya öncü ve örnek oldu. Aradan geçen bir asıra yakın zamandan sonra, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne bir ay kala, KADER, kadınların ilan edilen adaylar arasında neredeyse hiç yer almadığı gerçeğinin endişe verici olduğunu vurguluyor ve acil bir ihtiyacı gösteriyor.”

Ülkedeki eşitsizliği sayılarla da ortaya koyan KADER’İn elde ettiği veriler ise şöyle:

• 1930 yılından bu yana, sadece 150 kadın belediye başkanı olurken 32.000 erkek belediye başkanı oldu

• Mevcut durumda, 1393 belediye başkanından sadece 23'ü kadın

• Mevcut durumda, 50.285 muhtardan 1034'ü kadın

Cumhuriyet tarihinin “en yüksek” sayısına ulaşan mecliste, 600 milletvekilinden KADER tarafından yapılan açıklamanın sonunda ise kadın adayları desteklemek için başlattığı kampanyaya ise bütün siyasi partilere çağrı yaptı.

Açıklamada, "Biz, kadınlar olarak sadece sayı veya yüzde değiliz; yıllardır bu paradigmadan kurtulmak için mücadele ediyoruz. Bu imkânsız değil; birlikte bu hegemonyayı kırabiliriz. Kadınların siyasette eşit temsilini sağlama sorumluluğu sadece KADER, diğer sivil toplum kuruluşları ve kadınlara ait değildir; aktif olarak politik arenada yer alan bütün partilerin kolektif görevidir. Gerçek demokrasi, eşit temsil sağlandığında mümkün olabilir, bu da adil bir yönetim için yol açabilir" diyor. Türk siyasi hayatının kodlarının daha kapsayıcı ve temsilci bir demokrasiyi yansıtacak şekilde evrim geçirmesi gerektiğini anlatıyor ve değişim çağrısında bulunuyor. Herkesi kampanyayı imzalayarak bu amaç için katkıda bulunmaya davet ediyor” denildi.