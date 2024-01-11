Kadın söylemde var, sandıkta yok

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un “Bu hareket, kadın hareketi” sözleri tepki çekti. Siyasette kadın temsiliyetinin son derece yetersiz olduğunu vurgulayan siyaset bilimci Öney, “Kadının adı seçimde yok” diyor.

Oğulcan AYDIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Murat Kurum’un etrafı erkeklerle doluyken “bu hareket, kadın hareketidir” şeklindeki sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. Kurum’un açıklamasının ardından kadınların siyasette temsili yeniden gündeme geldi.

14 – 28 Mayıs Genel Seçimleri’nin ardından oluşturulan Bakanlar Kurulu, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve milletvekili dağılımdaki kadın – erkek oranında kadınların sayısının azlığı dikkat çekiyor. Ayrıca Kurum’un sözüne ilişkin AKP’nin kendi siyasi ikbali için kadın düşmanı politikalar ile bilinen Yeniden Refah Partisi (YRP) ve HÜDA-PAR ile masaya oturduğu ve ittifak ortağı olduğu hatırlatıldı.

İKTİDAR KADINLARA YÖNETİMDE HAK TANIMADI

AKP’nin kadınlarla ilgili 2023 karnesi şu şekilde:

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 11’i Büyükşehir olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı. 11 Büyükşehir Belediye Başkan adayı arasında kadın aday bulunmuyor. Diğer 15 ilde ise yalnızca Çanakkale’de Jülide İskenderoğlu ile Edirne’de Belgin İba kadın aday olarak gösterildi.

14 – 28 Mayıs seçimleri sonrasında Erdoğan’ın oluşturduğu Bakanlar Kabinesinde 17 Bakan bulunuyor. Kabinede tek kadın bakan olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bulunuyor.

Öte yandan Ekim ayında AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı. 18 görev dağılımı bulunuyor yalnızca 3 kadın görevlendirmede kendisine yer bulabildi. Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Sivil Toplumdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur.

AKP’nin kadınlara yönelik politikaları partinin sivri uçlarından Özlem Zengin’in dahi kadın haklarına ilişkin endişesini dile getirmesine yol açtı. Zengin, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde gündeme gelen 6284 sayılı kanun için, "kırmızı çizgimizdir" açıklaması yapmış ve bu sözleri nedeniyle tehdit mesajları aldığını söylemişti.

Meclis’teki kadın dağılımında da tablo değişmedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) tarafından açıklanan verilere göre 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde 32 ilde kadın Milletvekili adayı gösterilmedi.

Giresun ve Nevşehir’den ilk kez kadın Milletvekili seçildi. CHP’li Elvan Işık Gezmiş ve MHP’li Filiz Kılıç Meclis’e girdi. Ancak KA-DER’e göre hala Cumhuriyet tarihinde kadın vekil çıkaramamış iller bulunuyor.

Mecliste.org paylaşımına göre 28. Dönem Parlamentosunda 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapıyor. AKP’nin 267 milletvekilinin 50’si kadınlardan oluştu. DEM Parti’nin 61 milletvekilinden 30’unu kadınlar oluşturdu. CHP’nin ise 169 milletvekilinin 30’u kadın. CHP’nin, geçen dönem yüzde 12,2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17’yi buldu. 27. Yasama Dönemi’nde 50 milletvekilinden sadece 4’ü kadın olan MHP’nin ise yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı daha da düşerek yüzde 8 oldu.

HÜDA PAR’LA İTTİFAK YAPIP KADINLARLA YÜRÜNMEZ

Kurum’un açıklamasının iktidarın eylemleri ile uyuşmadığını ve bir imaj çalışması olduğu dile getiren Siyaset Bilimci Sezin Öney, “Sadece AKP’nin değil tüm Türkiye siyasetinin sorunu haline geldi. Muhalefet partileri bu noktada yeni mevziler kazanmak için kadınları siyasetlerine dahil etmeli. Var olanları korumakla uğraşıyorlar. Ancak şöyle bir durum var ki, iktidar hayatımızın her alanını çok fazla etkiliyor. İktidarın jargonu, politikaları Türkiye’nin meselesi haline geliyor. Kadınlardan en çok oy alan partiydi zamanında AKP. Fakat iktidar oy kaybettikçe bu tür çalışmalardan vazgeçti. Kutuplaşma siyaseti yarattı. Oluşturdukları siyasi ittifaka kadınlara bakışı çok net olan YRP ve HÜDA-PAR’ı dâhil etti. Bu da AKP’nin kadınlara karşı tutumunu çok net anlatıyor. Tüm bunları yapıp kadınlarla yürüyoruz diyemezsiniz. İstanbul seçimlerinde oy almak için bunu yapıyorlar” diye konuştu.

Öney şöyle devam etti: Murat Kurum’un sözlerinde adeta bir kamuoyu araştırmasının seslendirmesini görüyorum. Biz daha önce yaptığımız saha araştırmalarında ne görüyorsak onları kopyala yapıştır şeklinde söylüyor. Bunların bir karşılığı olur mu emin değiliz. Söylemleri ile partisinin dahil olduğu ittifak arasında büyük fark var. Özlem Zengin olayı vardı örneğin. Sadece o değil diğer Milletvekili kadınlara ilişkin de çok sert tutumları oldu. AKP’li kaç kadın ismi sayabiliriz?”