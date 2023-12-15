Yerel seçimlerde eşit temsil hakkı istiyoruz

Haber Merkezi

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) yerel seçimlerde kadın adayların artırılması için çağrı yaptı. “Kadınlar, yerel yönetimlerin her kademe ve biriminde yok denecek kadar az sayıda temsil edilmektedir. 2019 yerel seçim sonuçlarına göre yerel yönetimlerde kadın temsil oranı yalnızca yüzde 3’tür. Oysa demokrasinin temel koşullarından birisi eşit temsildir” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Eşit temsilin sağlanabilmesi ve eşitleyici politikaların uygulanması için, partilerin yerel seçimlerde gösterecekleri adayların en az yüzde 50’sinin kadın olması gerekir. Dolayısıyla, siyasi partilerin, belediye başkanlıkları için kadınları seçilebilme şansları yüksek olan il, ilçe ve beldelerden aday göstermelerini bekliyoruz. Belediye meclisleri ve il genel meclislerine gösterilecek adaylar, bir kadın-bir erkek olarak, fermuar sistemi izlenerek sıralanmalıdır. Aday adaylığı başvurularında, kadınlardan başvuru ücreti alınmamalı, zorunlu bağış gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Yine demokrasinin bir gereği olarak, aday seçim süreci şeffaf olarak yürütülmelidir. Adayların bu konularda donanımlı olmasını ve bunu katkıda bulundukları kadın örgüt ve platformlarında, akademide, belediyelerde, sendikalarda, partilerde, demokratik kitle örgütlerinde kanıtlamış olmalarını bekliyoruz.”