Her direniş yeni kazanımlar getirdi

Emek Servisi

Antep'te düşük ücret dayatmasına karşı yayılan işçi direnişlerinden biri daha kazanımla sonuçlandı. Bir haftadır direnen Zafer Tekstil işçileri, zam konusunda uzlaşmaya varılması üzerine eylemlerine son vererek iş başı yaptı.

Antep Organize Sanayi Sitesi'nde ilk iş bırakma eylemi 5 Şubat’ta Ender Alüminyum’da başladı ve kısa sürede diğer fabrikalara yayıldı. Milat Halı, Yasin Kaplan Halı, Selçuk İplik, Kimpack ABY Plastik, Alka Polyester, Melike Tekstil ve Zafer Tekstil işçileri de art arda direnişe başladı.

Ender Alüminyum, Yasin Kaplan Halı Fabrikası, Selçuk İplik, Kimpack ABY Plastik ve Melike Tekstil'de önemli kazanımlar elde eden işçiler eylemlerine son vererek iş başı yapmıştı. Bir haftadır eylemlerini sürdüren Zafer Teksil işçilerinin direnişide dün kazanımla sonuçlandı. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) işverenle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sendikanın hesabından yapılan açıklamada, "Zafer Tekstil direnişi de 7. gününde kazanımla sona erdi. 23.000 net ücret, her ay 500 lira alışveriş çeki, iki bayramda 3.000’er lira bayram ikramiyesi, işten atma olmayacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Eruslu Stretch fabrikasında ise işçilerin ek zam talebiyle başlattıkları eylem sürerken, işçilerin bir kısmına Kod 46 ile işten çıkarıldıklarına dair mesajlar gönderildiği öğrenildi. İşçiler, birliklerini bozmadan direnişe devam edeceklerini ifade etti.