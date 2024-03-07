Her gün 3,4 gazeteci hâkim karşısındaydı

Gazeteciler adliyeden çıkamıyor. CHP’li Çakırözer’in raporuna göre yılın ilk iki ayında 207 gazeteci hâkim karşısına çıktı. 2 bini aşkın içeriğe ise engel getirildi.

Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iki aylık basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Rapora göre, haber yorum ve paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma ve yargılamalarla karşı karşıya bırakılan gazeteciler yılın ilk 2 ayında 207 kez hâkim karşısına çıktı. Gözaltına alınan 18 gazeteciden 5’i tutuklanırken, gazetecilere saldırılar yine cezasız bırakıldı.

Çakırözer, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlallere her seferinde yenileri ekleniyor. Sansür yasası kapsamında gazeteciler hakkında yeni soruşturmalar açılıyor. Gazetecilere saldırı davalarında mahkemeler gazetecileri değil saldırganları koruyor. Gelirleri 85 milyonun vergilerinden oluşan TRT tarafsızlığını yitirmiş durumda. 2024’ün ilk 2 ayında ülkemizde yine basın özgürlüğünün kırıntısı yok.”

18 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

• 18 gazeteci gözaltına alındı. Antalya’da İdris Özyol, İzmir’de Süleyman Gençel’in de aralarında bulunduğu 5 gazeteci tutuklandı.

• Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 9 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi Ankara eski Temsilcisi iken yaptığı ve açılan davalarda daha önce beraat ettiği haberi nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

• Zafer Arapkirli sosyal medya paylaşımı nedeniyle 442 gün hapis cezasına çarptırıldı.

• Altan Sancar ve Sema Kızılarslan sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tarafından hedef gösterildi.

• Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin yazısı nedeniyle Demirören Holding BirGün gazetesine 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

SALDIRANA DEĞİL, GAZETECİYE CEZA

• Tatvan Belediye Başkanının korumalarının sokak ortasında saldırısına uğrayan gazeteci Sinan Aygül’e, saldırganlara hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.

• Evrensel Gazetesi’nin, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesine dair açtığı dava reddedildi.

• Sansür yasası kapsamında gazetecilerin soruşturulup yargılanması 2024’te de devam etti. İliç’teki maden faciası sonrası paylaşımı nedeniyle Artı TV muhabiri Şükran Ekinci hakkında soruşturma açılırken, gazeteci Fırat Bulut için de soruşturma açıldı. T24 yazarı Tolga Şardan hakkında da aynı maddeden iddianame hazırlandı.

AYM’NİN KARARI DİKKATE ALINMADI

Raporda AYM’nin hak ihlali kararı vermesine rağmen erişim engeli ve içerikten çıkarma kararlarının devam ettiği vurgulandı. Raporda FreeWeb Turkey’in verilerine göre, Ocak ayında çoğunluğu iktidara yakın kişiler ve kamu görevlileri olmak üzere 46 farklı kararı ile 1401 içeriğe erişim engelli getirilirken, Şubat ayında da haber, sosyal medya hesabı, sosyal medya paylaşımı ve alan adlarından oluşan toplam 793 içeriğe erişime engel getirildiği vurgulandı.