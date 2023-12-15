Her şey ‘devlet sırrı’ oldu

Kamu kurumlarının yıllık verileri adeta sırra kadem bastı. MEB’den TÜİK’e, YÖK’ten Tarım Bakanlığı’na kurumlar verileri çekmeceden çıkartmıyor. Kurumların başarısızlığını ortaya koyan bu verilerin üstüne perde çekiliyor.

Mustafa KÖMÜŞ

Kamu organları tarafından daha önce açıklanan birçok veri uzun süredir duyurulmuyor. Cumhurbaşkanlığı’ndan YÖK’e, TÜİK’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Tarım ve Orman Bakanlığı’na birçok kurum veri gizlemeye başladı.

İŞ BULMA VERİLERİ TOZ OLDU

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından hazırlanan Üniveri Projesi verileri en son geçen ağustos ayında açıklandı. Bu veriler üniversite mezunlarının kamuda işe yerleşme oranını, işe başlangıç ücretlerini, iş bulma süresini ve nitelik uyuşmazlığı bilgilerini içeriyordu. Veriler üzerinden mezunların asgari ücret ve çevresinde işe başlama oranı birçok defa haberleştirildi. Bunun ardından veriler gizlenmeye başlandı. Verilerin paylaşıldığı sitede son duyuru 2021 yılına ait. “Ücret aralıkları 2021 yılı enflasyon verisi kullanılarak belirlenmiştir” şeklinde duyuru 1.5 yıldır yerinde duruyor.

ÖĞRENCİ BAŞINA KAÇ KİTAP VAR SEN BİL

“Vakıf yükseköğretim kurumları raporu”nu 2018 yılında yayımlamaya başlayan YÖK sadece üç yıl sonra bu açıklamadan vazgeçti. Bu raporlarda reklama harcanan paralar, öğrenci başına düşen kitap sayısı yer alıyordu. Özellikle üniversitelerde öğrenci başına düşen kitap sayısına ilişkin haberler yapılmış ve kamuoyunda tartışılmıştı.

AYIBI ÖRTÜYORLAR

Milli Eğitim Bakanlığı ise bu yıl gerçekleşen Liselere Geçis Sınavı (LGS) sonuç raporunu yayımlamadı. Bu raporda sınava giren öğrenciler arasında sıfır çekenler Türkçe, matematik gibi alanlardaki ortalamalara erişilebiliyordu. En son 2022 ve 2021’deki düşük ortalamalar özellikle dikkat çekmişti. Benzer bir şekilde hem ÖSYM, hem de MEB, sınavlardaki net ortalamalarını paylaşmaktan vazgeçti. Sınavlara ilişkin hazırlanan raporlarda sadece doğru ortalamalarına yer verilmeye başlandı.

DERS KİTAPLARI DA GİZLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı bunun yanı sıra daha önce EBA üzerinden herkese açık paylaştığı ders kitaplarını sadece öğretmenlere açık hale getirdi. Ders kitaplarında yer alan skandallar başta BirGün olmak üzere birçok gazete tarafından haberleştirilmişti. Ders kitaplarında tarihin, felsefenin ve doğa bilimlerinin AKP’nin siyasi anlayışına göre anlatıldığı ortaya çıkmıştı.

KAYIP ÇOCUK SAYISI DA KAYIP

Kaybolan veya kaçırılan çocukların sayısı ise en son 2016 yılında paylaşıldı. TÜİK’in en son paylaştığı veriye göre 2008-2016 arasında 104 bin çocuk kaybolmuştu. TÜİK çocuk işçi sayısını ise en son 2020 yılında paylaştı. Çalışan Çocuk İstatistikleri’ne göre 2019 yılında 5-17 yaş arası çocuk sayısı 720 bindi. Bu tarihten sonra çocuk işçi sayısında artış olduğu defalarca dile getirilmesine rağmen TÜİK sessizliği büründü.

KADINA ŞİDDET VERİSİNE PERDE

Jandarma Genel Komutanlığı Ocak 2022’ye kadar her ay açıkladığı verilerde “Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk suçları kapsamında” suça sürüklenen çocuk şiddete maruz kalan ve sığınma evine gönderilen kadınlara ilişkin de veriler paylaşıyordu. Bu tarihten sonra ise tüm bu veriler gizlenmeye başladı.

KAÇ HAYVAN KATLEDİLDİ BİLİNMİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü para karşılığında katledilen hayvan sayısını gizledi. Bu yıl ekim ayında hazırlanan raporda bu konuya yer verilmedi.