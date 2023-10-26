Kayıp çocuk sayısı yedi yıldır belirsiz

Ülke adeta kayıp çocuklar ülkesine döndü. Yalnızca dün 3 çocuk kayboldu. 7 yıldır devletin resmi kurumlarından bu konuya ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımlanmaması dikkat çekerken, uzmanlar kapsamlı araştırma istedi.

İlayda KAYA

Her gün genç, çocuk, yaşlı çok sayıda insan çeşitli sebeplerle kayboluyor. Bazılarından aylar, yıllar geçse de haber alınamazken, bazıları ise ölü olarak bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılından bu yana kaybolan veya kaçırılan çocuklarla ilgili veri paylaşmadı. Son verilerde ise 104 bin 531 çocuğun kayıp olduğu belirlendi. Buna karşın kayıp çocuk sorunu ise devam ediyor.

Son örneği dün yaşandı. Urfa, Adana ve Tokat’ta 3 çocuk kayboldu. Tokat’ta kayıp olan 12 yaşındaki çocuk ölü bulunurken, 3’ünden haber alınamadı. Çocuk hakları savunucuları, yetkililere seslenerek kapsamlı araştırma yapılması yönünde çağrı yaptı.

SORUMLU BAKANLIKTIR

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemizde yıllardır çocuklarımız kayboluyor. Kaybolan çocuklarımız için ülkemizde maalesef gündem dahi yapılmıyor. Hatta son yaşadığımız depremde Adıyaman, Maraş, Hatay bölgelerinde enkazlar altından çıkarılan çocuklarımız, hastane yerine kendilerini aileleri olarak tanıtılan insanlara dahi verilmişti. Hatta o dönem derneğimize onlarca başvuru yapıldı. Enkaz altında çıkarılan veya deprem bölgesinde ki çocuk sevgi evlerinden çıkarılan çocukların devlet eliyle tarikatlara verildiğine dair ihbarlar dahi aldık. Hâlâ tarikatlara teslim edilen çocuklarımız geri alınmamış ve hatta hangi tarikatta oldukları dahi bilinmemektedir. Yani Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı eliyle depremden kurtulan çocuklarımız, yasal olmayacak şekilde tarikatlara teslim edildi. Halen kayıplar. Ülkemizde maalesef kaybolan çocuklarımız için asıl sorumlu olan Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı dahi üzerine düşen görevi yerine getirmemekte, çocuklarımızı aramamaktadır. Eşit olmayan, zenginlerin, gerici ve tarikatçıların yanında olan böyle bir düzende çocuklarımızın korunmasını beklememeliyiz. Çocuklarımız ancak ve ancak eşit ve adil bir düzende korunabilir ve büyüyebilirler.”

DEPREM KAYIPLARI NEREDE?

Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede binlerce çocuk kayboldu. 8 aydır bulunamayan çocukların yakınları, “Yakınlarımızı ölü ya da diri bulun. Kayıplarımız nerede” diye sordu. 52 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın yıkılmasıyla Tuğba Koşar ile çocukları Mustafa Kemal ve Mehmet Akif Koşar’dan 8 aydır haber alınamıyor. Tuğba Koşar’ın annesi Suna Öztürk, “DNA eşleşmesi yok. Çocuklarımızı ölü ya da diri istiyoruz” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ise TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda mart ayında yaptığı sunumda; deprem bölgesindeki bin 915 refakatsiz çocuktan bin 766’sının ailesine teslim edildiği, 81 çocuğun koruma altına alındığı, 8 çocuğun evlat edindirildiğini açıklamıştı. Şahin, ihbar hatlarına ise bin 118 kayıp çocuk bildirimi yapıldığını söylemişti.

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KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Öte yandan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da Türkiye’nin kayıp çocuklarını TBMM gündemine taşımıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Bulut, şunları sordu:

• Son 7 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiştir?

• Depremi yaşayan illerimizde kaç çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmuştur?

• Bu çocuklardan kaçı ailesine teslim edilmiştir?

• Deprem sonrası devletin himayesine alınan çocuk sayısı kaçtır?

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ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan 48 saatte 3 çocuk kayboldu. Bir çocuk da ölü bulundu.

• 24.10.2023: Urfa’nın Haliliye İlçesi’nde 10 yaşındaki down sendromlu Mahmut Denemeci kayboldu. Kendisini ifade etmekte güçlük yaşadığı belirtilen çocuk her yerde aranıyor.

• 25.10.2023: Adana’da evden çıktıktan sonra buluşup kaçan, ailelerine de mesaj atan 16 ve 17 yaşındaki kuzenlerden haber alınamıyor. Kızı ve yeğeninin hayatından endişe eden Rukiye Çolak, "İkisinin de bir an önce bulunmasını istiyorum. Endişe içerisindeyiz" diyerek seslendi.

• 23.10.2023: Tokat’ta yaşayan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Dursun Efe Andıç, bisiklet sürmek için evden ayrıldı. Bir daha haber alınamadı, annesi kayıp başvurusu yaptı. 2 günün ardından acı haber dün geldi, Andıç bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.