Türkiye adeta kayıp çocuklar ülkesine döndü

Haber Merkezi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye’nin kayıp çocuklarını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek "2016’da açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kaybolan çocuk sayısı 104 bin 531’dir. 2016-2023 yılları arasında kaç çocuğun kaybolduğu, bu çocukların kaçının bulunabildiğine dair herhangi bir istatistik bulunmuyor” dedi.

Bulut’un, yönelttiği sorular şöyle:

•Son 7 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiştir?

•Bu dönem içinde kaybolan çocukların yaş dağılımı nedir?

•Maraş merkezli depremler sonrası depremi yaşayan illerimizde kaç çocuk için kayıp başvurusunda bulunuldu?