Her yerde Diyanet TV zorunluluğu

ÇEDES projesiyle imamlar okullara girmeye devam ediyor. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından eğitmen kılavuzu gönderilirken Diyanet TV detayı dikkat çekti.

Berkay SAĞOL

Diyanet İşleri Başkanlığı ile eğitim alanında imzalanan işbirliği anlaşmalarının sonuncusu olan, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” protokolü kapsamında yapılacak olan uygulamalar tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Daha önce Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ÇEDES kapsamındaki planda öğrencilere Diyanet TV izletilmesinin ortaya çıkmasının ardından İzmir’deki okullara da ÇEDES kılavuzu gönderildi. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullara aralık ayında yapılacak olan etkinliklerle ilgili bir çalışma planı ve eğitmen kılavuzu başlığında bir kitapçık gönderildiği öğrenildi.

Programın aralık ayı için “Yardımseverlik ve Merhamet” başlığında hazırlandığı görüldü. Öğrencilerin, “Doğa ve çevre bilincine sahip olması, değerlerini fark etmesi” amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde 4 haftalık programın detaylı bir şekilde hazırlandığı öğrenildi. ÇEDES kapsamında, “Yardımseverlik ve Merhamet” temasıyla 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde, öğrencilere Diyanet TV üzerinden video, çizgi film, sinema, tiyatro izleme çalışmaları yaptırılacağı ifade edildi.

Okullara gönderilen eğitmen kılavuzu başlıklı kitapçıkta, yapılacak etkinlikler için öğrencilerin teşvik edilmesi ve verilen mesajın güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Mesajın güçlendirilmesi bölümünde ise öğrencilere ayeti kerimeler, hadisi şerifler ve özlü sözler üzerinden örnekler verilmesi istendi. Multimedya önerilerinde ise yalnızca Diyanet TV’nin YouTube kanal linkinin verilmesi dikkat çekti.

Öğrenci velilerine de “ÇEDES veli izin belgesi” başlıklı izin dilekçesi gönderilmeye başlandı. Projeye katılacak öğrencinin kişisel bilgilerinin yer alacağı dilekçede, “Velisi bulunduğum/bulunduğumuz yukarıda açık kimliği yazılı okulunuz öğrencisinin Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında yapılan etkinliklerde yer almasına izin veriyorum” ifadesi yer aldı.

DİNİ REFERANSLAR VERİLİYOR

ÇEDES eğitici kılavuzunun, laik bilimsel eğitimden yana olan herkesi haklı çıkardığını dile getiren, Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, “Çocuklarımıza her kademede verilen din derslerinin artık tüm etkinlik alanlarına da müdahale edecek bir şekilde değerler eğitimi adı altında uygulamaya konuldu. Eğitici kılavuzunda da okul içi ve dışı etkinlikler olarak planlanmış ve tamamında verilen mesajı güçlendirmek için hadisi şerifler ayetler sureler kullanılıyor. Örnek olarak verilen etkinliklerin tamamında diyanet videoları kullanıldı, dini referanslar veriliyor” dedi.