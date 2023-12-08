Okullara yine imam atandı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kaymakamlıklara gönderilen yazıyla 158 okula manevi danışman adı altında imam atandı. Böylece imamların derslere girdiği üçüncü kent Kırklareli olacak.

Mustafa KÖMÜŞ

Eğitimde gerici uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl İzmir ve Eskişehir’e manevi danışman adı altında imam görevlendirilmesinin ardından bu yıl da aynı uygulama Kırklareli’nde hayata geçirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kaymakamlıklara gönderilen yazıda aralarında ilkokul, ortaokul ve lisenin yer aldığı 158 okula manevi danışman görevlendirildiği duyuruldu. Gönderilen yazıdaki listede yer alan isimlerin birçoğunun imam olduğu öğrenildi. Onun dışında müezzin, vaiz ve müftülük personeli de okullarda görevlendirildi.

LÜLEBURGAZ İLK SIRADA

Okullara gönderilen listeye göre en çok müftülük personeli ya da imamın görevlendirildiği ilçe Lüleburgaz oldu Lüleburgaz’daki tam 56 okula imam atanırken onu 45 okulla da Kırklareli Merkez ilçe takip etti. Onun dışında Babaeski’ye 20, Vize’ye 15, Demirköy’e 4, Kofçaz’a 2, Pehlivanköy’e 3 ve Pınarhisar’a 13 imam görevlendirildi.

LAİK EĞİTİM HEDEFTE

Kırklareli Şube Başkanı Okan Balcı imamların okulda nasıl bir ihtiyaçtan görevlendirildiğini anlayamadıklarını ifade etti. Balcı şunları söyledi: “Neredeyse her okulda müftülük bir çalışan görevlendirmiş. Proje kapsamında nasıl bir görev üstleneceklerini nasıl faaliyet yürüteceklerini anlayabilmiş değiliz. Ancak kesin olan bir şey varsa o da Milli Eğitim’in bu görevlendirmeyle görev ve sorumluluklarını Müftülüğe devretmiş olduğu. Eğitimde hangi ihtiyaçtan dolayı Müftülük okullarda faaliyet yürütüyor? Örneğin okullarda bu işin eğitimini almış eğitimciler rehberlik edemiyor da imamlar mı bunu gerçekleştirecekler? Bizce bu adımın hedefinde laik bilimsel eğitimin kendisi vardır. Laik eğitimin son kırıntılarını da ortadan kaldıracak adımlar atılmaya devam ediyor.”

Okan Balcı

Eğitim-Sen Kırklareli Şube Başkanı

PISA sonuçlarındaki olumsuz tabloyu hatırlatan Balcı şöyle devam etti: “PISA sonuçlarıyla gündeme gelen kronik başarısızlık ortadayken, MEB’in dindar-kindar nesil hayali için hız kesmeden nasıl çabaladığını görmek mevcut durumun nedenlerine dair çok açık bir tablo koyuyor önümüze. Okuduğunu anlama becerisinde geriye gitmiş, matematik ve fen alanlarında bunca yıldır OECD ortalamalarının dibine demir atmış bir eğitim sisteminin ihtiyacı okullara imam atanması mıdır? Laiklik ilkesini çiğneyen bilimsel eğitimi ve pedagojik ilkeleri yok sayan bu ayrımcı, tek tipleştirici uygulama asla kabul edilemez. Bu gibi uygulamalara karşı çocuklarımızı savunmaya devam edeceğiz.”

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ÖĞRENCİLER MÜFTÜYE GÖTÜRÜLDÜ

Maraş’ta ise ÇEDES projesi çerçevesinde Zekeriya Tanrıverdi İmamhatip Orta Okulu öğrencileri, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ile Müftülüğün Yayın Evinde bir araya geldi. Gençlik Koordinatörü ve Din Hizmetleri Uzmanı Neslihan Utangan ile Gençlik Koordinatörü Veli Ay, aynı zamanda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Asiye Acaboğa ve Tuğba Nur Akkoyun eşliğinde öğrenciler, Müftülüğün yayınevine götürüldü. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, buluşmada ÇEDES projesinden övgüyle bahsetti.

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BİRÇOK İLÇEDEKİ OKUL LİSTEDE

İmamların görevlendirildiği bazı okullar ve ilçeleri şöyle:



PINARHİSAR

• 19 Evler İlkokulu

• Cevizköy Köyü Ortaokulu

• Pehlivanköy

• Pehlivanköy Anadolu Lisesi

VİZE

• Kıyıköy Anadolu Lisesi

• Namık Kemal Ortaokulu

• Demirköy

• Demirköy Fatih İlkokulu

• Kofçaz

• Kofçaz Şehit Anıl Yalap İlkokulu

LÜLEBURGAZ

• Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesi

• Cumhuriyet Ortaokulu

• Eskitaşlı Şehit Er Recep Savaş Sinar Ortaokulu

• General Ferhat Akat İlkokulu

• Hamitabat Nazmi Uçak Ortaokulu

• Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi

• Kırklareli Merkez

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilim Lisesi

• Şehit Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulu

• Vali Faik Üstün İlkokulu

• Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu

BABESKİ

• Büyük Mandıra Anadolu Lisesi

• Büyük Mandıra Beldesi İlk ve Ortaokulu