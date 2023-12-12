Her yeri direniş alanına çevirelim

Hakları için 16 gündür direnen Özak Tekstil işçilerine, dün sabah saatlerinde jandarma müdahale etti. 92 işçi ile BİRTEK Sen yöneticileri gözaltına alındı. Sendikadan yapılan açıklamada dayanışma ve mücadele çağrısı yapıldı.

Emek Servisi

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 16. gününe girerken dün sabah direnişe geçen işçilere müdahale eden jandarma, 92 işçiyi ve BİRTEK SEN yöneticilerini gözaltına aldı.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikasının (BİRTEK SEN), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özak Tekstil işçilerinin bir kez daha jandarma müdahalesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilirken çok sayıda işçi ve 2 sendika yöneticisinin gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "İşçilere TOMA'yla tazyikli su sıkılıyor, jopla müdahale ediliyor. İşçiler dağılmıyor" denildi.

Müdahalenin ardından Rabia Meydanı’nda toplanan işçiler burada da bir açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Hakları için mücadele eden işçilere bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın gözü önünde yapılmayan zulüm kalmadı. Bugün 4. kez işçiler sert bir şekilde müdahaleye uğradık, bazı işçi arkadaşlarımız yaralandı. Bu sadece Özak işçilerinin sorunu değil haklarını arayan bütün işçilerin ve emekçilerin sorunudur. Tüm herkese dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” denildi.

‘DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ’

İşçi temsilcisi Mehmet ise, mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek “İçeride Öz İplik-İş’ten ayrıldığımız için bütün bu yaşananlara hep birlikte tanık oluyoruz. Direneceğiz ve direne direne kazanacağız.” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından etrafı polisle çevrilen BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve sendika yöneticisi Mazlum Ayçiçek de gözaltına alındı. Çevik kuvvet polisleri, hiçbir gerekçe göstermeksizin Türkmen ve Ayçiçek'i zorla polis aracına bindirerek götürdü.

URFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği, işçilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "yasa dışı toplantı ve gösteriye dönüşmesi, iş ve çalışma hürriyetine müdahalede bulunulması" gerekçesiyle 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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DİRENİŞ DÜNYAYA YAYILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Urfa’da sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için direnişte olan Özak Tekstil işçilerinin mücadelesi 16’ncı gününe girerken İngiltere’de Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyasının (SPOT) girişimleri sonucu Levi’s’ın Birleşik Krallık Temsilciliği, Özak Tekstil hakkında soruşturma başlatacaklarını açıkladı. Şirketin Londra’daki merkez binası önünde eylem düzenleyen ve konuyla ilgili açıklama yayımlayan SPOT, Özak işçilerinin istedikleri sendikada örgütlenme haklarının tanınmadığını, düşük ücretle çalıştırıldıklarını, buna itiraz eden işçilerin işten atıldığını ve bu uygulamalara karşı eylem yapan işçilerin karşılarında valilik, jandarma ve müftülük dâhil devlet kurumlarını bulduklarını aktardı. Levi’s ise Özak Tekstil’in bu uygulamalarından haberdar olmadıklarını SPOT’a bildirerek Özak hakkında soruşturma başlatacaklarını duyurdu.