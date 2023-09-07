Hesabı verilmeyen her katliam yenisini getirdi

Haber Merkezi

Türkiye tarihi için bir leke olan 6-7 Eylül 1955 Pogromu’ndan bu yana tam 68 yıl geçti. İnsan hakları örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler pogromun yıl dönümünde 'yüzleşme' çağrısı yaptılar.

İnsan Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada pogromunun bir devlet operasyonu olduğu belirtilerek, “Hristiyan ve Yahudi düşmanlığını bir nefret suçu olarak bir kez daha lanetliyoruz” denildi. Yeşil Sol Parti, utançla yüzleşilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mücadelemiz, bir daha bu tür saldırıların olmaması içindir” dedi. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca da yüzleşmenin birlikte yaşama ortamının siyasi ve hukuki güvencesini sağlamakla olabileceğini kaydetti. TİP, “6-7 Eylül’ü unutmayacağız, barışı ve kardeşliği tüm yurttaşlarımız için kazanacağız” dedi. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği “Yüzleşilmeyen suçlar tekrar eder. Geç de olsa Meclis araştırması açılmalıdır” çağrısı yaptı.