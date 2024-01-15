HES’in faydası şirkete zararı köylüye olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Dalaman Çayı’nın Acıpayam bölümünde HES'e izin vermesi tepki çekti. Köylüler dava açmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Dalaman Çayı üzerinde Cohen Enerji Grup AŞ tarafından yapılmak istenen Karaismailler Regülatörü ve Hidroelektrik Santral (HES) projesine karşı köylüler tepkili. Yöre halkı, çayın proje sahibi firmaya 49 yıllığına kiralandığını anımsatarak, dava açacaklarını söyledi. Büyük Menderes İnisiyatifi, HES projesinden etkilenecek olan Alcı köyünde halk toplantısı yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre, köylülerin kamulaştırma ile köyden çıkarılacağı ve köylerin sular altında kalacağı belirtildi. Büyük Menderes İnisiyatifi’nden Mustafa Çallıca, HES’in bölgeye vereceği zararlara dikkat çekerek "Mücadele edeceğiz" dedi. İnşaat Mühendisi Arif Çetinkaya da “Yapının yıllık kazancı 176 milyon TL olacak. Maliyeti ise 495 milyon 500 bin lira. 3 yıl gibi bir sürede kendini amorti edecek, vatandaşa ne kadar faydalı olacak? Birilerine faydalı ama vatandaşa ne kadar faydalı artık siz değerlendirirsiniz” diye konuştu. Avukat Egecan Ormancı da ayın 19’una kadar bir dava açacaklarını, kamulaştırma ile karşı karşıya olduklarını kaydederek "Bütün bu toprakların elinizden alınması riski var" dedi.