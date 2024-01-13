Milyonlar harcayarak Adrasan’ı kirletecekler

Kumluca Kaymakamlığı, Adrasan Koyu’nda ‘kirliliği önlemek amacıyla’ denizin kıyıyla bağlantısını keserek iskele inşa edecek. Denize sentetik boyayla boyanmış çelik borular çakılacak. Proje kapsamında teknelerin de bağlanacağı yürüyüş yolu yapılacak.

Gökay BAŞCAN

Gezi teknelerinin kuşattığı ve kirlilikle boğuşan Adrasan Koyu’na rekreatif iskele yapılması için harekete geçildi. Antalya Kumluca Kaymakamlığı’nın kirliliği önlemek amacıyla hazırladığı projeler, deniz ve kıyı kirliliğinin artmasına neden olacak. Projeler hayata geçerse kıyı ile denizin bağlantısı kesilecek. Kaymakamlık tarafından hazırlanan iki projeden biri seçilerek önümüzdeki hafta çalışmalara başlanması bekleniyor. Ancak hâlâ proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci dahi başlatılmadı.

Antalya Kumluca Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde bulunan Andrasan Koyu’nda sözde kirliliği önlemek amacıyla iki farklı iskele projesi hazırladı. İlk projeye göre, Adrasan plajı ile Fener Koyu arasında inşa edilmesi planlanan iskelenin eni 3 metre, uzunluğu ise 1400 metre. Proje kapsamında İskeleyi kuracakları sert zemini bulamak için 3 bin 360 adet betonarme fore kazık kullanılacak Sert zemine ulaşıldığı taktirde ise iskeleyi tutacak 560 çelik boru denize çakılacak. Bu süreçte deniz ekosistemi de zarar görecek. Yine denizin içerisinde kalacak olan demir yüzeylere iki kat antipas ve sentetik boya sürülecek.

Kaymakamlık ilk projenin maliyetini yaklaşık 21 milyon 677 bin 692 TL olarak belirledi.

BORULAR ÇAKILACAK

İskelenin yapılmasının planlandığı ikinci alternatif ise Balıkçı Koyu Plajı ile Fener Koyu arası. 1000 metre uzunluğunda planlanan iskelenin eni ise 3 metre. 2 bin 160 betonarme fore kazık çakılması planlanan proje de diğer gibi bölgenin doğal yapısını bozacak ve daha fazla kirliliğe neden olacak. Bu proje kapsamında ise iskeleyi 360 çelik boru ayakta tutacak. Yine iskelenin demir yüzeyinde antipas ve sentetik boya kullanılacak. Kaymakamlık bu projenin bedelini ise yaklaşık 15 milyon 938 bin 321 TL olarak belirledi.

ÇED DOSYASI YOK

Proje bölgede daha çok kirliliğe neden olacağı ve doğallığını bozacağı gerekçesiyle tepkilere neden olurken ÇED süreci dahi başlatılmadı. Projenin bölgeye vereceği zararlar bilimsel olarak tespit edilmeden süreç yürütülecek.

Öte yandan milyonlarca TL’yi bulan projenin bedeli, bölgedeki gezi tekne sahiplerinden alınacağı iddia edildi. İddiaya göre 150’ye yakın tekne sahibinden 100 bin TL para toplanacak.

Ulaştığımız Kumluca Kaymakamlığı projeden Finike Liman Başkanlığı ve Antalya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nün sorumlu olduğunu belirtti.

BirGün’e konuşan Adrasan bölgesinde turizm işletmeciliği yapan Emine Taşgın, projenin bölgeye vereceği zararları şöyle sıraladı:

• Bölgede geçerli bir imar planının olmaması, projenin çevresel etkilerinin kontrolden çıkmasına ve planlı gelişmeye engel olacaktır.

• ÇED raporu düzenlenmemiştir. Yerel halkın ve mevcut tesis sahiplerinin bu konuda görüşü alınmamıştır.

• Bölgede doğal fauna ve floranın korunması büyük önem taşımaktadır. İskele projesi bölgedeki ekosistemi olumsuz etkileyecek ve doğal dengeyi bozacaktır.

• Her gün binlerce tekne müşterisi, yürüyerek ya da araçla, sahil boyunca hareket etmeye zorlanacaktır. Bu durum çevre düzenlemelerinin yetersizliği ve altyapı eksiklikleriyle birlikte ses ve görüntü kirliliğine yol açacaktır.

• Orman yangınları gibi çevresel riskleri de beraberinde getirecektir.

• Proje için seçilen yerde, deniz hareketi ve dip akıntısı, rüzgar yönü ve yüzeydeki dalga hareketi ile denizin kendi kendini temizlemesi söz konusu olmayacaktır.

• Bugüne kadar kontrolsüzce büyüyen tekne sayısı ve teknecilik faaliyetlerine iskele projesiyle çözüm arayışı ihtiyaca cevap vermeyecek olup, çevreye olumsuz etkileriyle de mevcut oluşuma maddi ve manevi zarar verecektir.