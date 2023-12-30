HES’in yolunu açan rapora itiraz edildi

Haber Merkezi

Sarım Havzası’nda HES’in yolunu açan bilirkişi raporuna itiraz eden Diyarbakır Barosu, yürütmenin durdurulması ve bölgede yeniden keşif yapılmasını talep etti.

Lice ve Gençler ilçeleri arasında yer alan Sarım Havzası’nda yapılması planlanan Birsu HES projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu olumlu yönde verdi. Yapılacak HES projesinin durdurulması için Emin Turhallı, Kamil Gündoğan, Mehmet Özdemir ve Mustafa Özan isimli yurttaşlar tarafından Erzurum 2’nci İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Dava sonrası yapılan bilirkişi keşfinin ardından rapor hazırlandı. Bilirkişinin hazırladığı rapora karşı Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Genel Sekreteri Ahmet İnan, itiraz da bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, mevcut projedeki 5 yıllık inşaat sürecinde çok fazla tünel açma, dinamit patlatma yani doğayı delik deşik etme durumu söz konusu olduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Keşif esnasında da gördüğümüz üzere; ulaşımın dahi çok zor olduğu bu çetin ve bakir havzaya, büyük beton santrallerin kurulabilmesi, bölgenin jeolojik yapısı değiştirilmeden mümkün değildir. Sonuç kısmında veya diğer raporlamalar kısmında, bölgenin jeolojisinin bile tehdit altına gireceği bir durumda bölge habitatının tahrip olmayacağını söyleyebilmek, imkansızdır.” denildi.