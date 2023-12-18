Heyelanda AKP İlçe Başkanı'nın aracına kaya düştü
Artvin’in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın, AKP İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu’nun park halindeki cipinin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Artvin’in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın, AKP İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu’nun park halindeki cipinin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, heyelan sonucu beraberindeki toprak yığınıyla yamaçtan kopan büyük kayanın üzerine düşmesiyle cipin devrildiği, çevreyi de kısa süreli toz bulutu sardığı yer aldı.
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