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Heyelanda AKP İlçe Başkanı'nın aracına kaya düştü

Artvin’in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın, AKP İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu’nun park halindeki cipinin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel
  • 18.12.2023 22:13
  • Giriş: 18.12.2023 22:13
  • Güncelleme: 18.12.2023 23:05
Kaynak: DHA
Heyelanda AKP İlçe Başkanı'nın aracına kaya düştü
FOTOĞRAF: AA

Artvin’in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın, AKP İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu’nun park halindeki cipinin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, heyelan sonucu beraberindeki toprak yığınıyla yamaçtan kopan büyük kayanın üzerine düşmesiyle cipin devrildiği, çevreyi de kısa süreli toz bulutu sardığı yer aldı. 

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