Heyetler engellendi

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD), seçimlere ilişkin ara raporunu açıkladı. Raporda heyet ve gözlemcilerin valilik kararıyla engellendiği, Kürt kentlerinde polis ve askerlerin taşımalı 'seçmen' olarak getirildiği bilgisi yer aldı.

22 ilde bağımsız seçim gözlemcisi bulundurduklarını belirten İHD “Derneğimiz adına Siirt Merkez’de görevli 8 kişilik gözlemci grubumuzun; Ağrı’da görevlendirilmiş 7 kişilik gözlemci grubumuzun; Hakkâri Yüksekova’da görevlendirilmiş 5 kişilik bağımsız gözlemci grubumuzun; Mersin’de görevlendirilmiş 14 kişilik bağımsız gözlemci grubumuzun; Van’da görevlendirilmiş 46 kişilik bağımsız gözlemci grubumuzun bazı okullarda gözlem yapmasına güvenlik güçlerinin hiçbir şekilde izin vermedikleri öğrenilmiştir. Van ilinde İHD heyetlerinin gözlem yapmasının Valilik kararıyla engellendiği kolluk güçleri tarafından iletilmiştir” denildi.