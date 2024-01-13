Hiç kayıp yoksa bu çocuklar nerede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın “Kaybolan çocuk yok” açıklamasının ardından, depremde yakınlarını kaybeden ailelerden tepki yağdı. Aileler, “Bulunmayan bu kadar çocuk nerede” diye sordu.

İlayda KAYA

Maraş’taki Yeşilada Apartmanı’nda yaşayan 6 yaşındaki Talha Demirel, Antakya Rönesans Rezidans’ta yaşayan 3 yaşındaki Mustafa Kemal Koşar, 1 yaşındaki Mehmet Akif Koşar, Maraş’taki Ebrar Sitesi’nde yaşayan Alya Kılınç, Adıyaman’daki Arzıklar Apartmanı’nda yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Enes Demir… Maraş merkezli depremlerin üzerinden 11 ay geçmesine karşın aylardır bulunamayan çocuklardan yalnızca birkaçı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ise geçen günlerde yaptığı açıklamada depremin ardından kayıp çocuk kalmadığını iddia etmişti. Buna tepki gösteren kayıp yakınları, kaybolan çocuklarla ilgili yeterli çalışmaların yürütülmediğini söyleyerek “Biz de onlarla birlikte kaybolduk” dedi.

SAYI DAHA FAZLA

Suna Öztürk, Hatay Antakya’da depremle saniyeler içinde yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazında kalan 36 yaşındaki kızı Tuğba Koşar ile torunları 3 yaşındaki Mustafa Kemal ve 1 yaşındaki Mehmet Akif’e aylardır ulaşamadı. Öztürk, Göktaş’ın “1912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil” ifadelerine tepki göstererek “Kayıp çocukların sayısı 1912 ile sınırlı değil, daha fazla. Yangın çıkmayan, bulunduktan sonra kaybolan yüzlerce çocuk var. Bu çocuklar nereye gitti? Kapsamlı araştırma yapılması gerekiyor. Sevgi evlerine, hastanelere bakılsın, parmak taraması yapılsın. Başka dernek ve kurumlar mı aldı araştırılsın. Bu çocuklar kaçırıldı mı? Biz nasıl araştıralım? Böyle bir gücümüz, yetkimiz yok. Rönesans’ta 51 kişi kayıp, 8-9 tanesi çocuk. Bizim isteğimiz devletin ivedilikle bu işe el atması. Bir aileden 8 tane çocuk kayıp. Bu olabilir mi? 8 çocuk aynı aileden nasıl kaybolabilir?” diye sordu.

ÇOCUKLARIMIZI BULUN

Sevgi Şen de Antakya’daki Çinçin Apartmanı’nın yıkılmasının ardından torunları 7 yaşındaki ikiz kardeşler Elif ve Esma Yapar ile 17 yaşındaki Şükran Yapar’dan haber alamadığını söyledi. Sevgi Şen gözyaşlarıyla 11 aydır yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kızım Hayriye Yapar, torunum 21 yaşındaki Nurettin Yapar, damadım ve dünürüm de depremden sonra kayboldu. Kızım, damadım ve büyük torunum bulunamadığı için torunlarıma DNA eşleşmesi bile yapılmıyor. En acısı da bu. Enkazdan çıkmadılar. Bu insanlar nasıl bulunmaz? Kaçırıldılar mı bunu da bilmiyoruz. Biz sürecin titiz yürütülmesini istiyoruz. Nerede bu insanlar? Başvurmadığımız yer kalmadı, temeli bile kazdırdık oradan da çıkmadılar. Yetkililere sesleniyorum. Mezarlarına bile razıyız, çocuklarımızı bulun.”

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‘BİR TANESİ BİLE KAYIP DEĞİL’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, önceki gün katıldığı bir televizyon kanalında depremde kaybolan çocuklarla ilgili açıklama yapmıştı. Göktaş, "Depremzede 1912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil" demişti. Yurttaşlar kayıp çocuk sayısının daha fazla olduğunu söyledi.

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142 BAŞVURU

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nden (DEMAK) yapılan açıklamada da kendilerine 142 kayıp çocuk başvurusu yapıldığı belirtildi. 142 başvurunun depremden etkilenen Maraş, Hatay, Antep, Adıyaman ve Malatya’dan geldiği kaydedilerek “En fazla başvuruyu Hatay’dan aldık” dedi.