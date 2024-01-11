Bakandan ‘kayıp depremzede çocuklar’ açıklaması

Jeffrey Epstein davasında Türkiye’den çocukların da kaçırıldığı iddiaları, 6 Şubat depreminde kayıp çocukların olup olmadığı tartışması gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil” dedi.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasında Türkiye’den çocukların da kaçırıldığı iddia edildi.

Bu iddia 6 Şubat depremlerinde kayıp çocukların olduğu yönündeki tartışmayı gündeme getirdi.

Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kouşan Bakan Göktaş, kayıp depremzede çocuklar iddiasına yanıt verdi.

"Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, "Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş, "Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı" ifadesini kullandı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Kamuoyuna açılan mahkeme belgelerinde, mağdurlardan Virginia Roberts’ın açtığı davada 1972 doğumlu bir Türk olan B.K.’nin adı da geçmişti.