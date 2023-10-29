Hindistan'da Hristiyanlara bombalı saldırı

Hindistan’ın Kerala eyaletinde Hristiyanların bulunduğu kongre merkezine düzenlenen bombalı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi’deki Kalamassery’de bir kongre merkezinde bir araya gelen Yehova'nın Şahitleri’ne el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır en az 40 kişi yaralandı.

BİR KİŞİ POLİSE TESLİM OLDU

Dominic Martin isimli bir şahıs, saldırının ardından sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Yaklaşık 6 yıl önce Yehova’nın Şahitleri’nin öğretilerinin "ulus karşıtı" olduğuna inandığını ifade eden Martin, grupla görüşlerini değiştirme konusunda konuşmaya çalıştığını söyledi. Martin, saldırının düzenlendiği bölgeden 40 kilometre uzaklıktaki Thrissur bölgesindeki bir polis karakolunda teslim oldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Martin’in polis tarafından sorgusunun devam ettiği ifade edilerek, "Hala ifadesinin doğruluğunu tespit etmeye çalışıyoruz, biraz zaman alacak. Şu anda davaya dahil olduğunu teyit edecek durumda değiliz, soruşturma devam ediyor" denildi.

ÜÇ PATLAMA YAŞANDI

Yehova'nın Şahitleri’nin bölgesel sözcüsü Sreekumar, Martin'in grubun kayıtlı bir üyesi olmadığını belirterek, üç gün süren etkinliğe yaklaşık 2 bin 300 kişinin katıldığını belirtti. Sreekumar “İlk patlama salonun ortasında meydana geldi. Birkaç saniye sonra, salonun her iki yanında aynı anda iki patlama daha yaşandı" dedi.

Yehova'nın Şahitleri, 1870’lerde ABD kurulmuş uluslararası bir Hristiyan mezhebidir. Grubun Hindistan'da yaklaşık 60 bin takipçisi olduğu tahmin ediliyor.