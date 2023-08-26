Hindistan'da park halindeki trende yangın: 10 kişi öldü
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde turistleri taşıyan trende yangın çıktı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Bazı yolcular ise kapıları kırarak son anda yangından kaçmayı başardı.
Hindistan'da turistleri taşıyan tren park halindeyken vagonda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, turistleri taşıyan tren, Tamil Nadu eyaletindeki Madurai tren istasyonu yakınlarında park halindeydi.
Yetkililer, Uttar Pradeş eyaletinden gelen yolcuların yasak olmasına rağmen trende kullandıkları gaz ocağının patladığını bildirdi.
Patlama sonucunda çıkan yangında 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Öte yandan güvenlik amacıyla içeriden kilitlenen vagonlarda mahsur kalan bazı yolcular, kapıları kırarak son anda yangından kaçmayı başardı.