Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hindistan'da sel: 23'ü asker 30 kişi kayboldu

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 23'ü asker 30 kişi kayboldu.

Dünya
  • 04.10.2023 10:01
  • Giriş: 04.10.2023 10:01
  • Güncelleme: 04.10.2023 10:04
Kaynak: AA
Hindistan'da sel: 23'ü asker 30 kişi kayboldu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde 23'ü asker olmak üzere 30 kişi kayboldu. 

Hindustan Times'ın haberine göre, Sikkim eyaleti Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Prabhakar Rai, yerel saatle 22.00 sularında Lachen bölgesinde su seviyelerinin aniden yükseldiğini ve sel meydana geldiğini kaydetti.

Rai, ilk belirlemelere göre 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.

Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.

Ölüm nedenleri bilinmiyor: Hindistanda bir hastanede 4 günde 31 kişi hayatını kaybetti
Hindistanda "Çinden fon aldığı" iddia edilen haber sitesinin ofisine baskın
BirGün'e Abone Ol