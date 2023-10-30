Hindistan'da tren kazası: 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andhra Pradeş eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Reuters'ın haberine göre, Visakhapatnam-Rayagada yolcu treni, 29 Ekim Pazar günü ek yükü kablosunun kopması üzerine durdu. Arkadan gelen Visakhapatnam-Palasa Express treni, duran trene arkadan çarptı. Arıza sonucu duran trenin iki vagonu raydan çıktı.

İKİ VAGONDA 90'IN ÜZERİNDE YOLCU VARDI

Kazanın yaşandığı bölgenin üst düzey hükümet yetkililerinden Nagalakshmi S., Reuters'a yaptığı açıklamada, iki vagonda 90'ın üzerinde yolcu olduğunu ve kazada yaşanan can kaybının 13'e yükseldiğini bildirdi.

KAZADA İNSAN HATASI VAR

39 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yapan Demiryolu Bakanlığı, ön soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, bir 'insan hatası' Visakhapatnam-Rayagada treninin sinyal sisteminde soruna yol açtı.