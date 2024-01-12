Hinduların, et yeme sahnesine tepki gösterdiği film Netflix’ten kaldırıldı

Hinduların, 'dini duygularını incittiği' gerekçesiyle tepki gösterdiği “Annapoorani: The Goddess of Food” filmi Netflix'ten kaldırıldı.

Netflix, Hinduların tepki gösterdiği “Annapoorani: The Goddess of Food” filmini yayından kaldırdı.

Hintli aktrist Nayanthara’nın canlandırdığı ve ülkenin 'en iyi şefi' olmayı hedefleyen karakterin ailesine karşı gelerek et pişirmesi ve yemesi bazı Hindu gruplar tarafından tepki toplamıştı.

İnançları kapsamında et yemeyen Hindular, 1 Aralık'ta vizyona giren filme tepki göstermişlerdi.

BBC'nin aktardığına göre Netflix, filmin “lisans sahibinin talebi” üzerine kaldırıldığını açıklarken filmin yapımcıların henüz konu hakkında değerlendirme yapmadı.