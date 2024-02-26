Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
İsrail, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hassan Hüseyin Selami'yi öldürdüğünü açıkladı. Saldırıya dair açıklama İsrail ordusu tarafından yapıldı. Hizbullah da saldırıyı doğruladı.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hassan Hüseyin Selami'yi öldürdüğünü açıkladı. Saldırıya dair açıklama İsrail ordusu tarafından yapıldı. Hizbullah da saldırıyı doğruladı.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hassan Hüseyin Selami'yi öldürdüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Selami'nin Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü belirtildi.
Selami'nin Hizbullah bünyesindeki Nasır Birliğinden ve İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatılmasından sorumlu olduğu aktarıldı.
Güvenlik kaynakları, Selami'nin Hizbullah'ın askeri kanadında tugay komutanı rütbesinde olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Hizbullah da yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Mecadil beldesine düzenlenen saldırıda Selami'nin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 218'e yükseldi.