Hızını alamayan eski AKP'li vekil, ABD'deki Filistin’e destek eylemi haberini de erişime engelletti

Eski AKP Milletvekili Cuma İçten, kendisiyle ilgili haberleri erişime engelletirken “ABD’de Filistin’e destek eylemi yapan öğrencilere polis saldırdı” haberini de erişime engelletti. Akıllara yine “Hakimler erişim engeli kararlarını nasıl veriyor?” sorusu geldi.

İsmail ARI

Rüşvet skandalları ile uzun süre gündem olan yargı yine tartışma yaratacak bir kara imza attı.

Eski AKP Milletvekili Cuma İçten, avukatı Uğur Tepe aracılığıyla dün Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, kendisiyle ilgili 306 haber ve içeriğin erişime engellenmesini talep etti.

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimi Yusuf Kılınç ise aynı gün talebi kabul etti, İçten’in istediği tüm haber ve içerikler için erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verdi. Kılınç’ın 306 içeriği bir gün içerisinde nasıl inceleyip erişim engeli kararı verdiği bilinmezken başka bir skandal açığa çıktı.

Hakim Kılınç, Cuma İçten ile alakası olmayan, Filistin’e destek eylemi haberini bile erişime engelledi. soL Haber’de 2 Mayıs tarihinde “ABD'deki üniversite protestolarında polis şiddeti arttı: Tüm kamplar dağıtılıyor” başlığıyla yayımlanan ve erişime engellenen haberde “ABD'de Filistin yanlısı öğrencilere dönük polis müdahaleleri şiddetlenerek devam ettiği” anlatılıyordu.

Ayrıca Kılınç, İçten’in sahtecilik suçundan aldığı hapis cezasıyla ilgili haberi dahi erişime engelletti.