Hollanda'da seçimi kazanan aşırı sağcı Wilders, başbakan olamadığını duyurdu

Hollanda'da kasım ayında yapılan seçimlerde partisi PVV ile ilk sırada yer alarak hükümet kurma hakkı elde eden göçmen karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders, koalisyon için görüştüğü ortaklarındna gerekli desteği alamadığı için başbakan olamayacağını duyurdu.

Dün akşam X hesabından açıklama yapan Wilders, koalisyondaki tüm partilerin desteğini alamadığını söyledi.

İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha yapan Wilders, bir gün Hollanda'nın başbakanı olacağınına inandığını belirtti ve "Daha da çok Hollandalının desteğiyle olacağım. Yarın değilse de sonraki gün. Milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak" dedi.

Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo.



Ik wil graag een rechts kabinet. Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1.



De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie.



Ik hou van NL ❤️