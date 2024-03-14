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Hollanda'da seçimi kazanan aşırı sağcı Wilders, başbakan olamadığını duyurdu

Hollanda'da 5 ay önce yapılan seçimde en yüksek oyu alan PVV'nin lideri aşırı sağcı Geert Wilders, başbakan olamayacağını açıkladı.

Dünya
  • 14.03.2024 10:16
  • Giriş: 14.03.2024 10:16
  • Güncelleme: 14.03.2024 10:36
Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'da seçimi kazanan aşırı sağcı Wilders, başbakan olamadığını duyurdu
Fotoğraf: DepoPhotos

Hollanda'da kasım ayında yapılan seçimlerde partisi PVV ile ilk sırada yer alarak hükümet kurma hakkı elde eden göçmen karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders, koalisyon için görüştüğü ortaklarındna gerekli desteği alamadığı için başbakan olamayacağını duyurdu.

Dün akşam X hesabından açıklama yapan Wilders, koalisyondaki tüm partilerin desteğini alamadığını söyledi.

İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha yapan Wilders, bir gün Hollanda'nın başbakanı olacağınına inandığını belirtti ve "Daha da çok Hollandalının desteğiyle olacağım. Yarın değilse de sonraki gün. Milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak" dedi.

Wilders'ın partisi kasım sonunda yapılan seçimde birinci olsa da 150 sandalyeli mecliste yalnızca 37 sandalyeye sahip olabilmişti.

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