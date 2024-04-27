Hollanda'da yol kapatan 100'den fazla çevreci aktivist gözaltına alındı

Hollanda'da polis, Amsterdam'daki A10 otobanında yol kapatma eylemi yapan 100 den fazla iklim aktivistinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araya gelen çevreci iklim aktivist grubu Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) üyeleri, A10 otoyolunu protesto amacıyla trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı.

Şehrin girişi olan A10'un son kısmını kapatan göstericiler, bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Eylem için Hollanda'da "Kral Günü" ve Alexander'in krallığının 11'inci yılının kutlandığı günü geçen göstericiler, Hollanda’nın fosil yakıt kullanımını yeteri kadar azaltmamasını protesto etti.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, bankaların fosil yakıt kullanımına yönelik finansman desteğini sürdürmesini eleştirdi.

Göstericilere, otoyolu terk etmeleri çağrısı yapan polis, grubun çoğunluğunun eylemi sürdürmesinin ardından gözaltı işlemlerine başladı.

ING bankasının sembolü olan Aslan kostümü giyen bir gösterici kendisini otoyola yapıştırırken, polisin göstericiyi yapıştığı yerden çıkarmakta güçlük çektiği görüldü.

Gözaltı işlemlerinin ardından otoyol trafiğe açıldı.

Polis, Zuidas bölgesindeki eski ING genel merkezinin önünde gerçekleşen gösteriye müdahale ederken 100'den fazla göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hollanda polisi, olayla ilgili açıklamasında ilk olarak göstericilere ait 8 aracın otoyolda iki noktada park ederek trafiği durdurduğu ve ardından yüzlerce göstericilerin yola girdiği kaydetti.

Polis, trafiğin durmasına yol açan 30 gösterici de dahil olmak üzere gözaltı sayısının 100'ü geçtiği ve yolu kapatan 8 araca el konulduğu ifade etti.

Eylemcilerin, Kral Günü etkinlikleri sebebiyle çok yoğun oldukları bir günü seçmesine tepki gösteren polis, "Amsterdam polisi için yılın en yoğun günlerinden birinde, farklı noktalarda daha da fazla şey yapması istendi. Yasaklanmış gösteriyi dağıtmak için şehir merkezindeki polislerin eylem noktasına gönderilmesi şehrin diğer yerlerindeki konuşlandırmasında azalma anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da çevreci grup "Extinction Rebellion" sıklıkla Amsterdam'daki A10 ve Lahey'deki A12 otoyollarını trafiğe kapatarak oturma eylemi yapıyor.

- Filistin'e destek eylemi

Öte yandan sosyal medyadaki paylaşımlarda günün erken saatlerinde yaklaşık 30 Filistin destekçisi göstericinin Amsterdam Merkez İstasyonu'ndaki Piet Heinkade yolunu kapattığı görüldü.

Filistin destekçileri polisin olaya yerine gelmesiyle birlikte gösteriyi sonlandırdı.