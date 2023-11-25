Hollanda’da aşırı sağa karşı tepki

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Pek çok Hollandalının yanı sıra mülteciler ve farklı etnik kökenlerden yüzlerce gösterici, aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek “Faşizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır” mesajı verdi. Göstericiler, "Irkçılığa karşı birlik", "Wilders? Hayır, teşekkürler", "Faşizm ve ırkçılığa karşı beraber" ve "Ne şimdi, ne de sonra, faşizme hayır" yazılı dövizler taşırken, "Faşizme hayır" ve "Irkçılığı durdur" sloganları attı.

KAPIYI SAĞCILAR AÇTI

Protestocular Hollanda'daki ayrımcı politikaların yanı sıra İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik apartheid uygulamalarına ses çıkarılmaması ve Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen, Hollanda hükümetinin ateşkes çağrısında bulunmamasına tepki gösterdi.

Göstericilerden, 28 yaşındaki Hollandalı Anna Mattisse, solun kendini yeterince anlatamadığını ve toplumun geneline ulaşamadığını kaydederek, "Sağ, aşırı sağa kapıyı açtı" ifadesini kullandı. Hollanda toplumundaki farklı grupların marjinalleştirilme tehlikesine vurgu yapan Mattisse, bu durumun bir sonraki seçimlerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkarabileceğine işaret etti.

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi ise açıklamada ise, “Dün (önceki gün) insan hakları kaybetti. Hollanda seçimlerini ırkçı bir parti kazandı. Nüfusun belli bir bölümünü aşağı olarak nitelendirerek dışlayan bir parti” ifadesi kullanıldı. Hollanda'da ayrıca birçok kentteki tren istasyonlarında, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

Seçim sonrası Hollanda’da koalisyon tartışmalarını sürerken Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi’nin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz ise, X’teki paylaşımında “on sandalye kaybıyla seçmen VVD’ye net bir sinyal vermiş olduğunu” belirterek “merkez sağ bir kabineyi destekleyeceklerini” belirtti.