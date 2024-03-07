Hopa’da AKP’nin ‘cinlikleri’ işe yaramadı

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'nin Artvin'de 'cinlik' yaparak CHP adayı ile benzer isimde birini aday gösterdiğini, ayrıca, seçim afişlerinde de fotoğrafa yer vermediği halde Milletvekili Faruk Çelik'in katıldığı mitinge rağbet olmadığını ifade etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin Artvin Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı ile benzer isme sahip birini aday göstermesinin ardından seçim afişlerinde resim kullanmayarak 'cinlik' yaptığını ifade etti.

Saymaz, AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in Hopa'da katıldığı bir mitinge ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, AKP'nin düzenlediği mitingin yukarıdan çekilmiş görüntüsüne yer verdi.

AKP Artvin Belediye Başkan Adayı Ati Utku Cihan'ın CHP'nin Adayı Utku Cİhan ile benzer isimde olmasına dikkat çeken Saymaz, "Artvin Hopa’da, CHP’liler Utku Cihan’ı aday gösterdi. AK Parti cinlik yaparak, CHP adayının adaşı ve köylüsü Ati Utku Cihan’ı aday yaptı" dedi.

Kentte belediye seçimleri için 2 'utku Cİhan'ın yarıştığını ifade eden Saymaz, "AK Parti ilçeyi almak için afişlerde amblem basmıyor. Buna rağmen Faruk Çelik’in katıldığı mitinge rağbet yok" sözlerini kullandı.