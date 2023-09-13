Horoza içki içirip işkence yapan 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

Denizli’de Pamukkale ilçesinde düzenlenen bir düğünde horoza alkol içirip hayvana eziyet ve işkence yapması nedeniyle gözaltına alınan 5 kişiye 27 bin lira para cezası kesildi.

Denizli'de Pamukkale ilçesinde yapılan bir düğün sırasında horoza alkol içererek, hayvana eziyet ve işkence yapıldığı tespit edildi.

Tepki çeken olay, dün Pamukkale ilçesinde yapılan bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; düğün eğlencesi sırasında horoza alkol içirildiği, hayvana eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünü çeken kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede horoza işkence ettiği belirlenen 5 kişi tespit edildi. Kimlik tespiti yapılan 5 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet Suçundan kişi başı 4 bin 554 TL, toplamda 27 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.