Hozat’ta SOL Parti Adayı Kaya kadınlarla bir araya geldi

Haber Merkezi

Partiler seçim için son hazırlıklarını sürdürürken Dersim’in Hozat ilçesinde SOL Parti’den belediye başkan adayı olan Aydın Kaya, kentteki kadınlarla bir araya geldi. Toplantıya Parti Meclis’i üyesi Hasan Hayır’ın ve Belediye Meclis Adaylarının da katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda talepler ve istekler dinlendi.

Başkan Adayı Kaya da kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Kaya, konuşmasında kadın istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirterek “Özellikle kadınlar istihdama katılamadığı için eve, dört duvar arasına hapsolmuş durumda. Özellikle kadınlar ve genç kadınlar için mahalle kadın dayanışma komiteleri kurmak istiyoruz. Onlarla oturup birlikte üretime nasıl katılabileceklerine karar vereceğiz. Gençlerin içinde olduğu gençlik dayanışma merkezleri kurmak istiyoruz. Köylerde köy dayanışma komiteleri kurmayı hedefliyoruz. Köylerdeki sorunları çözme konusunda hep birlikte karar alacağız. Her şeyi, hepsini halkımızla birlikte yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Parti’den Belediye Meclis Üyeliği’ne aday olan Filiz Karadaş, “Hozat’ta Kadın Dayanışma Evi kurarak kadınların üretim ve toplumsal yaşamın her alanında söz hakkına sahip olmasını sağlayacağız. Hozat’ta erkekler kahvelerde, parklarda meyhanelerde, piknik alanları gibi hüküm sürdükleri her alanda yaşamlarını sürdürürken kadınların bu eve hapsolmuş bu esaret halini kaldırmaya kararlıyız. Birlikte değiştirelim, birlikte kazanalım” diye konuştu.