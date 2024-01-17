Hrant Dink için yan yanayız

Haber Merkezi

BirGün gazetesi yazarı Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında vurulduğu yerde anılacak. Anma her yıl olduğu gibi 19 Ocak’ta eski Agos bürosu önünde saat 15.00’te gerçekleşecek.

Anmayı düzenleyen Hrant’ın Arkadaşları çağrı metninde şu ifadelere yer verdi:

“Hrant Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Hrant Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün ‘vur’ diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink Cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor.

İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, adalet talep ediyoruz.

Yan yana, çoğalarak daha da yüksek sesle isyanımızı dile getirmek ve cinayetin 17. yılında Hrant Dink’i anmak için 19 Ocak Cuma günü saat 15.00’te, 23,5 Hafıza Mekanı (eski Agos bürosu) önünde, onu vurdukları yerdeyiz.”